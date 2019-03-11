Кому досталось имущество Люка Перри: обнародованы детали завещания

Знаменитый актер и звезда культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри умер 4 марта. Согласно новым деталям его завещания, все нажитое имущество достанется его детям – 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софи.

В издании Radar Online появилась информация, что все свое имущество актер оставил детям, "которых очень любил". Свое завещание покойный киноактер составил еще в 2015 году, когда у него были подозрения на рак. В завещании нет никакого упоминания о его невесте Венди Мэдисон Бауэр, с которой он прожил 12 лет в отношениях и планировал жениться. Следовательно, 44-летняя невеста осталась без наследства 52-летнего актера.

Читайте также: Умер Люк Перри – легендарный актер из "Беверли-Хиллз, 90210"

Несмотря на это, в интервью для издания People возлюбленная Люка Перри поделилась, что прожила замечательные годы жизни с любящим мужем. Венди Мэдисон также поблагодарила семью Перри, его детей и друзей за оказанную поддержку в такой сложный для нее момент.

Последние 11 с половиной лет с Люком были самыми счастливыми годами в моей жизни, и я рада, что провела с ним это время. Я также хочу поблагодарить его детей, семью и друзей за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что наша жизнь была наполнена таким особенным человеком. Его будет сильно не хватать,

– призналась тоскующая Венди Мэдисон Бауэр.

Стоит добавить, что влюбленная пара держала свои отношения подальше от глаз прессы и публики, из-за чего дата их помолвки была неизвестна. У покойного Люка Перри осталось двое взрослых детей от актрисы Рэйчел Шарп, с которой он состоял в браке с 1993 по 2003 годы.

Читайте также: Умер Люк Перри: биография и лучшие фильмы актера

Что произошло с Люком Перри?Знаменитый американский актер, который известен своей ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" скончался утром 4 марта. Несколько дней перед этим его экстренно госпитализировали и поместили в искусственную кому из-за инсульта. Перри умер в Лос-Анджелесе в окружении своей семьи и друзей на 53-м году жизни.