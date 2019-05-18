Кому и зачем Дали воткнул лезвие в глаз

52 Читати новину українською
Сальвадор Дали
Сальвадор Дали / Getty Images

Испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, который скромно называл себя гением, настолько любил эпатировать, что однажды даже воткнул лезвие в глаз. Хотя бы на экране.

Дали жил в период визуальной революции – распространялись искусство фотографии и кинематограф. Еще подростком он увлекался новыми технологиями. Поскольку его семья была не бедной, то мать даже порадовала сына переносным проектором.

Читайте также: Искусство бесконечных линий: 9 сооружений Хундертвассера, которые непременно нужно увидеть

В фотографии Дали привлекали "прямые отпечатки реальности". Поэтому часто язык фотографии пытался перенести на свои картины, в частности речь идет о микроскопических детализированных элементах на полотнах. Да и сам любил позировать перед камерами.


Сальвадор Дали // Getty Images

А вот в кинематографе попробовал себя напрямую. Когда в 1929 году переехал в Париж, то вместе с университетским товарищем Луисом Бунюэлем начал работу над фильмом "Андалузский пес". Признаемся – это жуть! По коже бегает всякая живность, на фортепиано разлагающийся труп осла, луна превращается в глаз женщины, который разрезают лезвием и оттуда выливается жидкость. Бр-р-р! Последняя сцена – это не какое-нибудь кинематографическое ухищрение. Нет, оно, конечно, было, но настоящий глаз таки резали – только не женщины, а мертвого животного.


Кадры из фильма "Андалузский пес"

Бунюэль ходил на показы "Андалузского пса" с камнями в карманах – на случай, если после таких провокационных сцен на него набросится разъяренная толпа зрителей и зрительниц.

А в 1944 году знаменитый режиссер Альфред Хичкок попросил Дали разработать для фильма "Завороженный" декорации. Также они вместе работали над эпизодом о сновидениях.

Сцена из "Завороженного", созданная Сальвадором Дали: видео

Почему мертвый брат "преследовал" Дали всю жизнь, почему художник плевал на портрет матери и какой была предсмертная прихоть виртуоза фарса – читайте в материале 24 канала.

blog_ava
Евровидение-2019: кто прошел в финал
сегодня
4064
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Исскусство Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
сегодня 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 23
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
сегодня 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 24
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
сегодня 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
61
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
сегодня 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 113
Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
сегодня 10:30 Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
Наталія Печерська 4961
Новости
Больше новостей
Залиште відгук