Кому и зачем Дали воткнул лезвие в глаз

Испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, который скромно называл себя гением, настолько любил эпатировать, что однажды даже воткнул лезвие в глаз. Хотя бы на экране.

Дали жил в период визуальной революции – распространялись искусство фотографии и кинематограф. Еще подростком он увлекался новыми технологиями. Поскольку его семья была не бедной, то мать даже порадовала сына переносным проектором.

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В фотографии Дали привлекали "прямые отпечатки реальности". Поэтому часто язык фотографии пытался перенести на свои картины, в частности речь идет о микроскопических детализированных элементах на полотнах. Да и сам любил позировать перед камерами.



Сальвадор Дали // Getty Images

А вот в кинематографе попробовал себя напрямую. Когда в 1929 году переехал в Париж, то вместе с университетским товарищем Луисом Бунюэлем начал работу над фильмом "Андалузский пес". Признаемся – это жуть! По коже бегает всякая живность, на фортепиано разлагающийся труп осла, луна превращается в глаз женщины, который разрезают лезвием и оттуда выливается жидкость. Бр-р-р! Последняя сцена – это не какое-нибудь кинематографическое ухищрение. Нет, оно, конечно, было, но настоящий глаз таки резали – только не женщины, а мертвого животного.



Кадры из фильма "Андалузский пес" Кадры из фильма "Андалузский пес" Бунюэль ходил на показы "Андалузского пса" с камнями в карманах – на случай, если после таких провокационных сцен на него набросится разъяренная толпа зрителей и зрительниц. А в 1944 году знаменитый режиссер Альфред Хичкок попросил Дали разработать для фильма "Завороженный" декорации. Также они вместе работали над эпизодом о сновидениях. Сцена из "Завороженного", созданная Сальвадором Дали: видео

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