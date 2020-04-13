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Концерт Андреа Бочелли в Миланском соборе на Пасху: видео

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Andrea Bocelli, Duomo di Milano / Sky News

Знаменитый тенор Андреа Бочелли 12 апреля дал концерт в Миланском соборе – без зрителей, но в сопровождении органа. Таким образом певец показал поддержку людям, которые вынуждены на католическую Пасху оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Концерт Андреа Бочелли в Duomo di Milano транслировали онлайн. К закрытому из-за пандемии COVID-19 Миланскому собору певцу эксклюзивный доступ предоставили на Пасху в виде исключения. 

Напомним, ранее 24 канал писал, что Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в пустом Миланском соборе

Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Пасху христиан западного обряда: смотрите видео, слушайте и наслаждайтесь

Кто такой Андреа Бочелли? Родился в Италии в 1958 году, имел врожденный порок глаз и полностью потерял зрение еще в школе.

Сейчас его знают во всем мире как певца, гениального тенора, популяризатора классической музыки.

С 1994 года продал более 70 миллионов дисков в мире.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости LifeStyle Музыка LifeStyle
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