Концерт Андреа Бочелли в Миланском соборе на Пасху: видео
Знаменитый тенор Андреа Бочелли 12 апреля дал концерт в Миланском соборе – без зрителей, но в сопровождении органа. Таким образом певец показал поддержку людям, которые вынуждены на католическую Пасху оставаться дома из-за пандемии коронавируса.
Концерт Андреа Бочелли в Duomo di Milano транслировали онлайн. К закрытому из-за пандемии COVID-19 Миланскому собору певцу эксклюзивный доступ предоставили на Пасху в виде исключения.
Напомним, ранее 24 канал писал, что Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в пустом Миланском соборе
Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Пасху христиан западного обряда: смотрите видео, слушайте и наслаждайтесь
Кто такой Андреа Бочелли? Родился в Италии в 1958 году, имел врожденный порок глаз и полностью потерял зрение еще в школе.
Сейчас его знают во всем мире как певца, гениального тенора, популяризатора классической музыки.
С 1994 года продал более 70 миллионов дисков в мире.
Читайте также
-
Джордж Клуни потратил более 100 тысяч долларов на кукольный дом для своих детей12 апреля , 19:40
-
Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиакасегодня , 05:05
-
Эмили Ратаковски показала архивный соблазнительный снимок: как модель выглядела в 17 лет12 апреля , 21:31
-
Камалия посоветовала мультфильмы о семейных ценностях: звездная подборка12 апреля , 20:24