Концерт Андреа Бочелли в Миланском соборе на Пасху: видео

Знаменитый тенор Андреа Бочелли 12 апреля дал концерт в Миланском соборе – без зрителей, но в сопровождении органа. Таким образом певец показал поддержку людям, которые вынуждены на католическую Пасху оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Концерт Андреа Бочелли в Duomo di Milano транслировали онлайн. К закрытому из-за пандемии COVID-19 Миланскому собору певцу эксклюзивный доступ предоставили на Пасху в виде исключения.

Напомним, ранее 24 канал писал, что Андреа Бочелли даст пасхальный концерт в пустом Миланском соборе

Концерт Andrea Bocelli в Duomo di Milano на Пасху христиан западного обряда: смотрите видео, слушайте и наслаждайтесь