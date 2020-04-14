Концерт или кинофестиваль: онлайн-события апреля, которые смогут вас поразить

Еще каких то 20 лет назад было бы сложно представить, что концерты можно проводить онлайн, и для этого не нужен телевизор. Однако весной 2020 года – это привычное дело.

Концерт топовых артистов

Дата проведения – 15 апреля.

В условиях пандемии коронавируса артисты подстраиваются под новые реалии и не остаются равнодушными к ситуации в стране. 15 апреля состоится уникальное событие: топовые украинские артисты выступят в 10-часовом марафоне "Вместе дома". Оля Цибульская, Аретм Пивоваров, Виталий Козловский, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Сергей Танчинець, Alyosha, Слава Каминская, Александра Зарицкая – это далеко не весь список исполнителей, которые примут участие в марафоне.

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Знаменитости будут петь онлайн свои песни и общаться с аудиторией. Но не только, чтобы развлечь своих поклонников, а и чтобы собрать средства для благотворительного фонда let's help. Сейчас он собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных работников, которые ежедневно подвергают себя опасности. Украинские звезды уже записали совместную песню, в которой призывали всех оставаться дома и на собственном примере демонстрируют, как соблюдают карантин.

"Мы имеем возможность сделать переоценку ценностей нашего человечества. Только через веру и любовь мы сможем преодолеть все невзгоды. Верим, остаемся неравнодушными и поддерживаем друг друга. Именно об этом моя песня, именно об этом марафон #Вместе дома", – рассказал Артем Пивоваров.

Смотрите анонс к благотворительному марафону "вместе дома": видео

Фестиваль кино

Дати проведения – с 24 апреля до 10 мая.

В режиме онлайн впервые пройдет и Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Это фактически единственная возможность увидеть документальные фильмы, которые не выходят в прокат. Просмотреть ленты смогут все желающие, ведь показы будут бесплатными на сайте фестиваля! Поэтому если вы не знаете, чем заняться на карантине, можно с головой окунуться в мир документального кино.

Смотрите анонс фестиваля Docudays UA: видео

Известно, что на выбор киноманов представят 50 новых кинолент. Советуем обратить внимание на фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. Кинолента рассказывает о семье из прифронтовой Красногоровки. Лента одержала победу на самом престижном фестивале независимого кино Сандэнс в США!

Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин": видео