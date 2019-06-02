Стадионный концерт Монатика в Киеве: зажигательные фото и видео

145 Читати новину українською
Концерт Monatik Love it Ритм - фото и видео с концерта в Киеве
Выступление Монатика в Киеве / Facebook / @MONATIK.Official

В субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" состоялся один из самых ожидаемых концертов года – Love It Ритм. Грандиозное выступление Монатик анонсировал еще осенью 2018 года и с тех пор усиленно готовился к событию. Сейчас концерт отгремел, а сеть заполонили зажигательные фото и видео.

Концерт стал знаковым в творчестве Монатика. Все потому, что это впервые артист устроил выступление на стадионе, объединив тысячи поклонников на одной площадке. Перед перформансом певец не скрывал своего волнения и до последнего пытался позаботиться о деталях, которые и сделали его концерт настолько эффектным.

Читайте также: Концерт Монатика в Киеве: артист планировал позаимствовать креативную идею "Океан Эльзы"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Световое шоу, яркие декорации и зажигательные ритмы, под которые невозможно усидеть без танца – выступление Монатика взбудоражило столицу. Посреди выступления певец сумел удивить всех зрителей, выехав на середину стадиона на конструкции, напоминавшей вагон метро. Все сопровождалось зажигательными танцами шоу-балета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alya (@alya_gon4aruk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Яна (@jana.kibenko)

Артист исполнил свои известные хиты "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Глубоко", а также малоизвестные из последнего альбома "Love It ритм".

Киев, столица! Все, кто приехал сюда на "Love It ритм" шоу и пережили все вместе с нами, спасибо, что почувствовали эту энергетику и так поддерживали, как никогда. Мы звучали в унисон в один ритм. И я вам благодарен от всего сердца. Это было незабываемо! Просто невероятно, поэтому мне так хочется повторить это. Надеюсь, это произойдет,
– прокомментировал выступление Монатик.

Тысячи сторонников заранее приобрели билеты и пришли на концерт. Среди них – и звездные гости. Так, коллегу пришли поддержать Юрий Горбунов, Евгения Власова, Маша Ефросинина с дочкой, Слава Каминская из группы "Неангелы", Александр Скичко с женой Елизаветой, Джамала, Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина из группы The Hardkiss, Наталья Могилевская, Светлана Тарабарова и другие. Кроме этого, специально к концерту Монатика с отдыха вернулись новоиспеченные супруги Потап и Настя Каменских, которые не сдерживали своего восторга от увиденного шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nelly Zhovanik (@nelly_zhovanik)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natalya Mamula (@nata.mamulka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natalya Mamula (@nata.mamulka)

 

blog_ava
Пожар на заводе со взрывчаткой в Дзержинске: пострадавших 85, в городе чрезвычайное положение
сегодня
1619
Теги: Новости Киева LifeStyle Новости LifeStyle Монатик
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
235
Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
1 июня 10:01 Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото
785
Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
31 мая 11:31 Песня "Скрябина" зазвучала на итальянском: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо
Ірина Буртик 596
Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
31 мая 10:00 Музыкальные новинки мая: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 457
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
31 мая 09:29 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 31 мая – 2 июня
527
Новости
Больше новостей
Залиште відгук