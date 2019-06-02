Стадионный концерт Монатика в Киеве: зажигательные фото и видео

В субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" состоялся один из самых ожидаемых концертов года – Love It Ритм. Грандиозное выступление Монатик анонсировал еще осенью 2018 года и с тех пор усиленно готовился к событию. Сейчас концерт отгремел, а сеть заполонили зажигательные фото и видео.

Концерт стал знаковым в творчестве Монатика. Все потому, что это впервые артист устроил выступление на стадионе, объединив тысячи поклонников на одной площадке. Перед перформансом певец не скрывал своего волнения и до последнего пытался позаботиться о деталях, которые и сделали его концерт настолько эффектным.

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Световое шоу, яркие декорации и зажигательные ритмы, под которые невозможно усидеть без танца – выступление Монатика взбудоражило столицу. Посреди выступления певец сумел удивить всех зрителей, выехав на середину стадиона на конструкции, напоминавшей вагон метро. Все сопровождалось зажигательными танцами шоу-балета.

Артист исполнил свои известные хиты "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Глубоко", а также малоизвестные из последнего альбома "Love It ритм".

Киев, столица! Все, кто приехал сюда на "Love It ритм" шоу и пережили все вместе с нами, спасибо, что почувствовали эту энергетику и так поддерживали, как никогда. Мы звучали в унисон в один ритм. И я вам благодарен от всего сердца. Это было незабываемо! Просто невероятно, поэтому мне так хочется повторить это. Надеюсь, это произойдет,

– прокомментировал выступление Монатик.

Тысячи сторонников заранее приобрели билеты и пришли на концерт. Среди них – и звездные гости. Так, коллегу пришли поддержать Юрий Горбунов, Евгения Власова, Маша Ефросинина с дочкой, Слава Каминская из группы "Неангелы", Александр Скичко с женой Елизаветой, Джамала, Надежда Дорофеева и Владимир Дантес, Юлия Санина из группы The Hardkiss, Наталья Могилевская, Светлана Тарабарова и другие. Кроме этого, специально к концерту Монатика с отдыха вернулись новоиспеченные супруги Потап и Настя Каменских, которые не сдерживали своего восторга от увиденного шоу.