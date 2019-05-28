Концерт Монатика в Киеве: артист планировал позаимствовать креативную идею "Океан Эльзы"

До первого стадионного концерта Монатика остаются считанные дни, ведь уже 1 июня он зажжет на стадионе НСК "Олимпийский". Перед знаковым в его творчестве событием певец признался, что хотел установить сцену посреди стадиона, как это сделал Святослав Вакарчук из группы "Океан Эльзы".

Об этом Монатик рассказал в комментарии журналистам ТСН. По его словам, представители "Олимпийского" не позволили устанавливать сцену посреди стадиона, поэтому замысел артисту не удалось воплотить.

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"На самом деле это действительно интересная площадка. Посередине нам сцену не позволили поставить, потому что там трава, а она очень дорогая. Но мы хотели охватить всех зрителей, это для нас всегда сверхзадача. Поэтому идея, которая появилась, была сверхсложной в исполнении, но мне кажется, нам удалось много. Все, кто придет (на концерт, – LifeStyle 24), увидят, что мы придумали", – анонсировал Монатик.

Сам артист не сдерживает своего волнения от первого в его творчестве стадионного концерта. К важной дате Монатик готовится уже почти год, поэтому каждую деталь он с организаторами пытается продумать.

Мы все время что-то ищем, что может пойти не так. Когда ты что-то себе загадал, что-то придумал, то начинаешь постоянно думать, что может пойти не так. И оно часто не дает спать. Но я это уже отпустил и верю, что все получится, ведь так много людей изъявили желание прийти, посмотреть и послушать и поддержать музыку made in Ukraine, а это так круто,

– отметил он.

Сейчас идут последние приготовления к концерту "Love It ритм". Монатика активно поддерживают его родные, а маленькие сыночки даже посетят репетиции их звездного отца. В то же время меломаны, затаив дыхание, уже в предвкушении грандиозного выступления певца, которое сможет войти в историю украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что солисту группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчуку удалось воплотить в жизнь идею о квадратной сцене с обзором на 360 градусов. Ее он установил на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), где 26 мая состоялся концерт "Океан не молчит". Выступление артист спланировал меньше, чем за месяц. Его посетили почти 100 тысяч зрителей.



"Океан не молчит" в Киеве / Facebook / @okeanelzyofficial



"Океан Эльзы" выступили в Киеве / Facebook / @okeanelzyofficial