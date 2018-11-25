Концерт Насти Каменских в Харькове: неизвестный в толпе распылил ядовитый газ – видео

В воскресенье, 25 ноября, украинская певица Настя Каменских выступила с концертом в Харькове. Однако мероприятие не обошлось без инцидента – неизвестный в толпе распылил слезоточивый газ.

Об этом рассказали посетители концерта, в частности харьковский врач Евгений Шаповалов на своей странице в Instagram.

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Каменских выступила в ТЦ "Караван". Пользователи в сети опубликовали видео, на котором видно выступление певицы, а потом давку в толпе. Очевидец Евгений Шаповалов сообщил, что в помещении было несколько тысяч людей, когда кто-то распылил газ.

Врач порекомендовал, что во избежание возможных последствий распыления ядовитого газа, надо выпить много воды и принять энтеросорбенты.

Сегодня в Караване во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил ядовитый газ и начался массовый выход людей. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт. Я почувствовал этот газ из-за першения в горле и в носу – очень быстро начал действовать. В помещении было несколько тысяч человек, которые могли получить вред своему здоровью,

– написал мужчина.

"А Насте большой респект – продолжала петь, как будто ничего не произошло", – добавил Евгений.

Неизвестный распылил газ на концерте Насти Каменских: смотрите видео