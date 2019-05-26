Группа "Океан Эльзы" зажгла в Киеве: фото и видео с концерта

В воскресенье, 26 мая, популярная группа "Океан Эльзы" зажжет с уникальным перфомансом под названием "Океан не молчит" на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Накануне фронтмен группы Святослав Вакарчук заинтриговал поклонников уникальным концертом группы "Океан Эльзы". "Только представьте себе: огромная фан-зона, больше, чем на "Олимпийском", а посередине – круглая сцена с обзором на 360 градусов", – рассказывал музыкант.

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Перед началом концерта Вакарчук вышел к поклонникам, чтобы пообщаться и сфотографироваться с ними.

Смотрите первые фото перед началом концерта "Океана Эльзы" 26 мая:



Святослав Вакарчук вышел к поклонникам / LifeStyle 24 Святослав Вакарчук вышел к поклонникам / LifeStyle 24

Концерт группы начался с опозданием около двух часов, однако после выхода музыкантов "Океана Эльзы" поклонники с восторгом встретили их.

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Смотрите первые фото с концерта "Океана Эльзы":



Концерт "Океан не молчит" / LifeStyle 24 Концерт "Океан не молчит" / LifeStyle 24

Что интересно, кроме зрителей в фан-зоне вокруг сцены, пришли еще десятки фанов группы, которые стоят под входом ради музыки популярной группы.



Десятки поклонников не попали в фан-зону / LifeStyle 24

Что известно о концерте "Океана Эльзы"

Неожиданно для всех поклонников группа "Океан Эльзы" решила сделать концерт. Выступление музыканты приурочили ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая. По словам Святослава Вакарчука, мероприятие будет с демократичными ценами и одной фан-зоной.

"Я тут шел мимо и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы"? Например, на день Киева, 26 мая. Так взять и сделать. Поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой VIP-зоны, демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране. Мне кажется, это классная идея", – поделился тогда Святослав Вакарчук.

Всего за сутки фронтмену "Океана Эльзы" и его команде удалось согласовать главные вопросы. Поэтому 24 апреля 2019 года он заявил, что концерт состоится, а его "Океан не молчит". Кроме этого, Святослав Вакарчук рассекретил стоимость билетов: они составляли 250 и 950 гривен.

Цены билетов на концерт "Океана Эльзы" / Скриншот с сайта kasa.in.ua