Концерт ONUKA в Киеве 7 декабря: что известно о самом масштабном выступлении в истории группы

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Концерт ONUKA в Киеве 7 декабря
Концерт ONUKA в Киеве 7 декабря / Фото из открытых источников

Новый альбом, серия солд-аутов с НАОНИ, всеукраинский тур, выступления на европейских фестивалях. В 2018-м группа ONUKA успела немало, теперь время подводить итоги.

Последний концерт этого года в Киеве состоится в большом зале клуба Stereo Plaza 7 декабря. 

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Лайв в поддержку нового альбома MOZAЇKA должен стать самым масштабным концертом в истории группы. После этого шоу группа возьмет концертний перерыв в Украине, отправившись в тур по странам Европы.

Более 2 часов музыки и специальное шоу

Концерт в рамках тура в поддержку MOZAЇKA станет не только живой презентацией новой пластинки. Кроме нового материала, в сет-листе группы также песни с EP Vidlik и дебютного альбома. Шоу должно продолжаться более 2 часов, а киевский концерт станет единственным в рамках тура, для которого команда готовит специальное шоу.


ONUKA

Шоу будет состоять из 4 частей

По драматургии концерт будет разделен на 4 части, все они будут дополнять друг друга. Кроме нового материала отдельные элементы концерта будут отведены под коллаборацию с НАОНИ, Чернобыльскую катастрофу и новый материал.

Оркестр НАОНИ и секретный гость

Вместе с основными расширенным составом музыкантов на сцене появится несколько приглашенных гостей. Одними из которых станет национальный академический оркестр народных инструментов НАОНИ. Имена других гостей группа пока держит в секрете.

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Коллаборация с Соней Солтес

После совместной работы над клипом Strum Ната Жижченко продолжает сотрудничество со стилистом и художницей по костюмам Соней Солтес. Специально для киевского шоу она разработала для группы новые костюмы-трансформеры. Все они выполнены в красно-белых тонах и являются логичным продолжением заданной альбомом MOZAЇKA стилистики. В зависимости от драматургии шоу будут меняться и образы.

 

ONUKA, Stereo Plaza, 7 декабря

Билеты можно купить здесь

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Музыка Новости Киева ONUKA Концерты
Источник: 24 канал
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