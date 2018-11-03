Концерт Стинга в Киеве: стоимость билетов превысила прожиточный минимум в несколько раз

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Выступление Стинга в Киеве: сколько стоят билеты на концерт
Выступление Стинга в Киеве: сколько стоят билеты на концерт / www.traveltaormina.com

Сегодня, 14 ноября, в столице Украины состоится анонсированное выступление популярного певца Стинга. Многие меломаны станут участниками светского мероприятия. Журналисты LifeStyle 24 решили узнать, какую сумму нужно иметь, чтобы купить билет на концерт британского музыканта.

До выступления Стинга остались считанные часы. Предусмотрительные меломаны, которые еще за полгода запланировали поход на мероприятие, имели возможность приобрести билеты за 1790 гривен. Теперь за самый дешевый билет украинцы должны отдать почти 2400 гривен. В то же время лучшие места организаторы концерта оценили в 8400 гривен.

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Стоит отметить, что такие цены могут установить своеобразный рекорд в Украине, так как они в несколько раз превзошли прожиточный минимум, который с июля составляет 1841 гривен.

Почему концерт имеет такую популярность?

В Киев Стинг приедет не сам. Артист выступит вместе с ямайским регги-исполнителем Шэгги. Оба певца представят песни с нового альбома "44/876" и споют известные хиты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sting (@theofficialsting)

 

Видимо, этот факт не столь повлиял на популярность концерта. Согласно анонсу, Стинг намерен взять паузу, которая растянется на несколько лет. Поэтому меломаны со всего мира стремятся попасть на выступления мирового турне британского исполнителя.

Требования Стинга

Несмотря на немалую стоимость билетов, сам Стинг оказался не таким привередливым. Он попросил организаторов шоу забрать VIP-зону под сценой, чтобы быть как можно ближе к зрителям. Кроме этого, артист привезет с собой две фуры аппаратуры, которую уже устанавливают в "Дворце спорта".

Стинг и Шэгги прилетят в столицу Украины частным самолетом. Сопровождать артистов будет их персональный повар – тетушка Чарли, которая всегда ездит со Стингом на гастроли. А вот настраиваться на выступление британец будет в специальной комнате, стены которой покроют темной тканью. Там Стинг помедитирует перед концертом.

Кто такой Стинг? 65-летний британский музыкант и актер, в 1976-1984 годах был лидером группы The Police. За свою более чем 40-летнюю карьеру певец продал более 100 миллионов копий альбомов и получил 16 наград Grammy. Последний альбом Стинга с названием 57th & 9th вышел в ноябре 2016 года. Артист также снялся в фильмах "Дюна", "Невеста", "Приключения барона Мюнхгаузена", "Джулия и Джулия" и "Карты, деньги, два ствола".

В ноябре Стинг в третий раз выступит перед украинскими поклонниками, ведь певец приезжал в столицу в 2011 и 2017 годах. В то же время для рэгги-певца Шэгги приезд в Киев будет дебютным.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка Стинг
Источник: 24 Канал
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