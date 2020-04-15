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Концертный зал Евровидения-2020 стал больницей для больных коронавирусом

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Концертный зал Евровидение-2020 стал больницей / Фото: www.rtve.es

Роттердамский культурный центр Ahoy, где должен был проходить песенный конкурс Евровидение-2020, переобустроили в больницу для людей, больных COVID-19. Там организовали места для 680 пациентов.

Хотя конкурс отменили, однако организаторы приняли решение использовать помещения, где обычно проходят концерты, выставки и ярмарки, чтобы обеспечить места для инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает издание Reuters.

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Уже в понедельник, 20 апреля, в Ahoy будут принимать больных. Там установят 680 больничных мест. Новый медицинский центр начнет оказывать помощь сначала тем пациентам, которые не нуждаются в госпитализации.

Отметим, по состоянию на 15 апреля в Нидерландах зафиксировано 28 153 случая заражения коронавирусом. 3 134 человека умерли. В мире тем временем подтвердили 2 034 438 больных COVID-19 и 129 929 смертей от недуга. Удалось выздороветь 495 778 лицам.

Правительства стран обращаются к своим гражданам и призывают оставаться дома, ведь именно так можно максимально уберечься от поражения. В случае проявлений первых симптомов заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.


Как отличить коронавирус от других болезней / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Нидерланды Евровидение 2020 Евровидение
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