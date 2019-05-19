Кончита Вурст эпатировал на сцене Евровидения-2019: видео

60 Читати новину українською
Кончита Вурст эпатировал на сцене Евровидения-2019: видео

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, выступил на сцене финала Евровидения-2019 в субботу, 18 мая.

Один из самых известных андрогинов мира, который в 2014 году победил на вокальном шоу Евровидение, Кончита Вурст в очередной раз вышел на сцену в эпатажном образе.

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала

Организаторы Евровидения-2019 устроили зрителям настоящий сюрприз, пригласив на сцену самых эффектных артистов за всю историю международного песенного конкурса, обменялись песнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 

Кончита Вурст спел песню Heroes победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерльова. Не менее яркими стали выступления украинской Верки Сердючки с песней Нетти Барзилай Toy. Зато представительница от Кипра на конкурсе 2018 года Элени Фурейра потрясла выступлением с песней "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю".

Для выхода на сцену Кончита подготовила откровенный образ: под прозрачным боди видно было черное нижнее белье. Завершили look сапоги на высокой шпильке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

 

Смотрите выступление Кончиты Вурст на Евровидении-2019: видео

 

blog_ava
Скандал на Евровидении-2019: организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси
18 мая
3884
Теги: Евровидение 2019 Евровидение LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 125
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 54
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
125
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
18 мая 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 159
Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
18 мая 10:30 Топ-15 причудливых музеев мира, которые вас удивят своим существованием
Наталія Печерська 4995
Новости
Больше новостей
Залиште відгук