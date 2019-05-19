Кончита Вурст эпатировал на сцене Евровидения-2019: видео

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, выступил на сцене финала Евровидения-2019 в субботу, 18 мая.

Один из самых известных андрогинов мира, который в 2014 году победил на вокальном шоу Евровидение, Кончита Вурст в очередной раз вышел на сцену в эпатажном образе.

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Организаторы Евровидения-2019 устроили зрителям настоящий сюрприз, пригласив на сцену самых эффектных артистов за всю историю международного песенного конкурса, обменялись песнями.

Кончита Вурст спел песню Heroes победителя Евровидения-2015 Монса Сельмерльова. Не менее яркими стали выступления украинской Верки Сердючки с песней Нетти Барзилай Toy. Зато представительница от Кипра на конкурсе 2018 года Элени Фурейра потрясла выступлением с песней "Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю".

Для выхода на сцену Кончита подготовила откровенный образ: под прозрачным боди видно было черное нижнее белье. Завершили look сапоги на высокой шпильке.

Смотрите выступление Кончиты Вурст на Евровидении-2019: видео