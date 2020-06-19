Королевская семья уже начала выходить из режима самоизоляции и совершать официальные визиты, которые пришлось надолго отложить из-за пандемии коронавируса. Поэтому Кейт Миддлтон посетила садовый центр Fakenham, принц Чарльз с женой Камиллой встретились с Эммануэлем Макроном, а принц Уильям встретился с работниками скорой помощи больницы Queen Elizabeth Hospital.

С начала пандемии коронавирус Великобритания зафиксировала 301 тысячу заболеваний коронавирусом. Опасная болезнь затронула даже британского принца Чарльза – 71-летнего сына королевы Елизаветы II. Королевский наследник стал быстро поправляться и уже через 2 недели сообщил о своем удовлетворительном состоянии здоровья, но последствия болезни все еще не отступают. На днях стало известно, что у мужчины до сих пор не восстановилось обоняние и вкус, сообщает BBC.

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Елизавета II

Несмотря на это, королевская семья медленными темпами возвращается к работе. Елизавета II недавно отметила свой официальный день рождения в Виндзорском замке, где для королеве устроили небольшой парад.

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Принц Уильям

Несколькими днями ранее принц Уильям также выполнил свой первый официальный визит после карантина, посетив работников скорой помощи больницы Queen Elizabeth Hospital, что в графстве Норфолк. Внук Елизаветы II во время встречи придерживался социальной дистанции, однако не имел на себе средств индивидуальной защиты, как и работники скорой помощи.

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Принц Чарльз и Камилла

Принц Чарльз вместе с супругой Камиллой вернулись в Лондон и встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча была организована по случаю 80-й годовщины знаменитого обращения Шарля де Голля к французам с призывом противостоять нацистской оккупации. Что интересно, президент и принц Чарльз с женой здоровались необычным способом, заменив привычные рукопожатия безопасным приветствием намастэ. Они также придерживались социальной дистанции, однако не имели на себе ни перчаток, ни масок.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Одной из последних, кто совершил первый публичный выход за время карантина, стала Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма посетила садовый центр Fakenham, где встретилась с его владельцами и работниками, в то время как принц Уильям посетил магазинчик знаменитых британских пекарей. В разговоре с работниками сада Кейт призналась, что на карантине много времени проводила с мужем и детьми, а сами они находились в имении в Анмер-холле. Именно оттуда Кейт и Уильям продолжали работать удаленно, постоянно общаясь по видеосвязи. Что касается встречи, то Кейт выбрала удобный образ, который практически не отличается от домашнего, и старалась придерживаться социальной дистанции. Однако средств индивидуальной защиты на ней тоже не было.

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Принцеса Анна и принц Эдвард

Впервые после карантина с британцами также встретились двое других детей Елизаветы II – 69-летняя принцесса Анна и 56-летний принц Эдвард.

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