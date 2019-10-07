Конфликт с отцом: Меган Маркл никогда в жизни не будет знакомить своего сына с Томасом Марклом

Скандал между женой принца Гарри и ее отцом Томасом лишь обостряется. Сейчас супруги подали в суд на таблоид, который опубликовал личное письмо, которое герцогиня Сассекская написала скандальному родственнику. Как стало известно, показал СМИ личное сообщение от Меган сам Томас Маркл.

Как сообщает британский таблоид Express со ссылкой на инсайдеров, Меган Маркл решила никогда в жизни не знакомить своего сына Арчи с его дедушкой Томасом Марклом, который регулярно дает скандальные интервью СМИ и подрывает репутацию герцогов Сассекских.

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Это очень печальная ситуация, но Меган приняла очень тяжелое решение, что у нее больше нет активных отношений с отцом,

– говорится в источнике.

Сам Томас Маркл неоднократно заявлял публично о том, что ему не позволяют встретиться с внуком. Отец Меган признался, что увидел фото Арчи только, когда они появились в интернете.

"Я всегда надеялся, что буду так же близок с ребенком Меган, как был близок с ней", – подчеркнул Томас.

Что известно о скандале вокруг частного письма Меган Маркл к отцу?

Жена принца Гарри Меган Маркл в начале октября подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers за незаконную публикацию ее личного письма, которое она адресовала своему отцу Томасу Марклу.

Оказывается, что Томас Маркл сам передал частное письмо СМИ. Впоследствии мужчина дал очередное интервью Daily Mail, где объяснил причины своих действий. Так, по его словам, Меган написала отцу около шести месяцев назад. Впоследствии он увидел анонимное интервью подруг герцогини Сасекской изданию People, где они назвали экс-актрису заботливой и любящей и вспомнили о ее письме для Томаса, которое она написала в примирительном тоне. Интервью друзей дочери возмутило мужчину, и он решил обратиться к медиа, чтобы опубликовать некоторые части ее конфиденциального письма.

К слову, жена принца Гарри попросила в письме Томаса прекратить общаться с ней с помощью СМИ и позорить ее.

Я должен был себя защитить. Я опубликовал только части письма, так как другие фрагменты причинили мне много боли. Письмо не проявляло любви ко мне. Оно ранило меня. Письмо было представлено как шаг навстречу к примирению, но это не так. В нем не было ни одной строки, которая означала желание встретиться друг с другом,

– заявил Томас Маркл.

Какими еще скандалами отличился отец Меган Маркл?

Томас Маркл часто попадал в скандальные новости СМИ. Перед королевской свадьбой мужчину подловили на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на браке принца Гарри и Меган Маркл. После серии резонансных новостей в СМИ он внезапно отказался вести свою дочь к алтарю, заявив, что имеет запланированную операцию. Журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы. Узнав о беременности своей звездной дочери, Томас Маркл перестал появляться в СМИ и рассказал, что она будет замечательной матерью.