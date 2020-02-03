Конфуз на BAFTA-2020: 79-летний Аль Пачино упал на красной дорожке

Накануне, 2 февраля, в Лондоне состоялась 73-я церемония награждения Британской кинопремии BAFTA-2020. Престижное мероприятие посетили многие звезды, среди которых были как и молодые восходящие звезды, так и опытные старожилы. Одному из последних, Аль Пачино, удалось оконфузиться во время выхода на красную дорожку.

Известный американский театральный и киноактер Аль Пачино стал настоящей звездой всех церемоний 2020 года, ведь он сыграл одну из главных ролей в фильме "Ирландец", который активно номинируют на известные премии. Несмотря на то, что номинацию на BAFTA-2020 звезда Голливуда не получил, сама лента и режиссер Мартин Скорсезе были представлены в двух категориях.

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Так, Аль Пачино вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан, прибыли в Лондон, чтобы поддержать кинотворца и представить его команду. Однако осуществить эффектный выход 79-летнему актеру не удалось. Более того, с ним случился конфуз. Проходя по легендарной красной дорожке, Аль Пачино споткнулся на лестнице и не смог устоять на ногах.

На помощь актеру сразу же бросились местные охранники, а также его спутница Мейтал. К счастью, Аль Пачино удалось подняться, после этого он с определенными усилиями, но все же направился в зал Royal Albert Hall. Добавим, что на церемонию награждения BAFTA-2020 звезда "Ирландца" обул кроссовки New Balance.

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Аль Пачино упал на красной дорожке ​BAFTA-2020



Аль Пачино упал на красной дорожке​ BAFTA-2020