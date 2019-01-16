Копия мамы: Тина Кароль показала трогательное фото с сыном

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Тина Кароль с сыном
Тина Кароль с сыном / Коллаж LifeStyle 24

Украинская певица Тина Кароль редко показывает фотографии своего 10-летнего сына Вениамина. Однако поклонники звезды всегда ожидают того, чтобы посмотреть, как меняется мальчик с годами.

Нежное фото Тина опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

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На селфи звездная мамочка целует своего сына Вениамина, который улыбается в камеру. Также этот снимок показали на фан-странице Кароль в Instagram, где в подписи упомянуто слова певицы о материнстве.

В жизни каждой девушки одно из самых важных событий – это рождение ребеночка! Драгоценного, долгожданного чада! Желаю здоровья вам и возможности, чтобы познать это счастье – материнство,
– процитирована Тина в подписи.

Поклонники в восторге от нового фото и в комментариях сравнивают мальчика на кого он больше похож: Тину Кароль или отца Евгения Огира.

"Мужчина уже вырос", "Очень похож на Вас", "Без пяти минут жених", "Губы Тины", "Тина, сынок – копия папы", – пишут пользователи в сети.

тіна кароль з сином

Тина Кароль с сыном / Instagram-Stories / @tina_karol

Ранее Тина показала в сети видео, как сын певицы похвастался своей старательной игрой на фортепиано. Что интересно, в начале он обратился к зрителям на английском языке, что говорит о талантливости мальчика и хорошее образование в различных направлениях.

"Мой дорогой, мое – все", – отметила Кароль в подписи к видео.

 

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Теги: LifeStyle Музыка Звездные мамы Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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