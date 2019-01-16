Копия мамы: Тина Кароль показала возмужавшего сына – видео
Популярная украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников редким видео с ее 10-летним сыном Вениамином.
Новые видео опубликовано на фан-странице Тины в Instagram.
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В коротком ролике сын певицы похвастался своей игрой на фортепиано. Что интересно, в начале он обратился к зрителям на английском языке, что говорит о талантливости мальчика и хорошем образовании в различных направлениях.
"Мой дорогой, мое – все", – отметила Кароль в подписи к видео.
Поклонникам знаменитости понравилась публикация, а в комментариях назвали Вениамина копией Тины.
"Тиночка, такой прилежный мальчик", "Улыбка, как у мамы", "Как он похож на маму", "Копия Тиночки", – пишут пользователи в сети.
Смотрите видео с сыном Тины Кароль:
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