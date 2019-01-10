Копия Синди Кроуфорд: Кайя Гербер снялась в фотосессии для Jimmy Choo

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram/ @kaiagerber

17-летняя дочь знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по пути своей мамы. В столь юном возрасте Кайя Гербер принимает масштабные коммерческие предложения от популярных брендов. Так, девушка снялась в новой рекламной кампании Jimmy Choo

За рекламными договорами, которые подписывает 17-летняя дочь Синди Кроуфорд, трудно уследить. Недавно Кайя Гербер ходила по подиуму в нарядах от Valentino, позже Versace. С начала нового года девушка подписала еще несколько новых контрактов.

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Так, снимки 17-летней Кайи Гербер из рекламной кампании для Jimmy Choo представители бренда опубликовали на официальной странице марки в Instagram.

Над образом модели колдовал стилист Гвидо Палау и визажистка Пэт Макграт. Девушка позировала перед камерой фэшн-фотографа Стевена Мейселя в коллекции весна-лето 2019. Для фотосессии Кайя примерила объемные толстовки, джинсовые куртки, oversize-бомберы, туфли-лодочки, кроссовки и шляпку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jimmy Choo (@jimmychoo)

 

Jimmy Choo для меня – это сила и мощь. Я благодарна за возможность быть частью этого бренда с молодой энергией,
прокомментировала новую рекламную кампанию дочь Синди Кроуфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Кайя Гербер
Источник: 24 канал
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