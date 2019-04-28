Копирует маму: 5-летняя дочь Ким Кардашян примерила обувь на каблуках

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Ким Кардашян и Норт Вест
Ким Кардашян и Норт Вест / Коллаж LifeStyle 24

Дочь светской львицы Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста 5-летняя Норт старается не отставать от знаменитой матери и повторяет ее провокационные образы – иногда для этого она примеряет одежду и обувь из гардероба самой Ким.

Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram серию забавных снимков, на которых Норт сначала выглядит радостной, а потом в слезах.

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5-летняя девочка позирует в розовом платье с питоновим принтом. Завершает образ старшей дочери Ким высокие сапоги на каблуках такой же расцветки, что и платье.

В подписи звездная мама объяснила, почему Норт выглядит расстроенной на последних фотографиях.

Итак, мисс Норт оделась и думала, что готова к выходу, пока я не объяснила, что она не может обуть мои ботинки,
– рассказала Кардашян.

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

Норт Вест
Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Ким Кардашян
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