"Копирую Дженнер": Кортни Кардашян тоже обнажилась на горнолыжном курорте – пикантные фото

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram/ @kourtneykardash

После шумной вечеринки на Рождество семейство Кардашян-Дженнер решило активно отдохнуть. Все знаменитые сестры со своими вторыми половинками, детьми и друзьями отправились в Аспену. На горнолыжном курорте звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" решили раздеться догола, вместо того, чтобы одеть теплые костюмы.

Накануне Нового года звездное семейство решило провести несколько дней в горах в Аспене. И пока Ким Кардашян каталась на подъемнике, ее сестры устроили настоящий батл откровенных снимков на природе. В воскресенье, 30 декабря, Кендалл Дженнер опубликовала новый откровенный снимок на своей странице в Instagram. 23-летняя модель позировала перед поклонниками в бикини посреди заснеженных гор.

Кортни Кардашян решила повторить выходку своей младшей сестры и через несколько часов после нее опубликовала похожие фото на своей странице. Она опередила своих "фолловеров", подписав фото: "Копирую Дженнер".

Кортні Кардашян
Кортни Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Однако, если Кендалл позировала только в купальнике, а особым аксессуаром была шапка-ушанка, то Кортни надела блестящее голубую куртку в тон к ее бикини. 39-летняя звезда семейства Кардашян опубликовала фото, на котором она демонстративно показывает свои пышные ягодицы.

Кортні Кардашян
Сестра Кендалл Дженнер опубликовала похожее фото / Instagram / @kourtneykardash

Теги: LifeStyle Мода Эротика Кортни Кардашян Кендалл Дженнер
Источник: 24 канал
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