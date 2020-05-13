В коричневой куртке и джинсах: Настя Каменских очаровала весенним образом

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, на карантине много времени уделяет общению с поклонниками. Она активно ведет свой блог, делится новыми фото и видео. А также демонстрирует, что даже дома можно и нужно выглядеть великолепно.

Настя Каменских является одной из самых красивых и сексуальных артисток украинского шоу-бизнеса. Каждое ее выступление и образ привлекают внимание многомиллионной аудитории. На инстаграм-странице NK часто появляются новые публикации, где она предстает в потрясающем виде.

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На очередной фотографии Настя позирует на фоне своего загородного дома, где живет вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом, и домашним животным Мими.

Каменских одета в коричневую куртку, которую одела так, чтобы немного подчеркнуть декольте, и светлые джинсы с полосками по бокам. Шею певицы украшает золотая цепочка, а на ушах видим большие серьги-кольца. Вьющиеся волосы NK собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж.

Обожаю май! Это месяц, в котором родились мои близкие люди и произошло много значимых для меня событий. А еще люблю его за то, что он такой разный: дождь, ветер, а потом такое яркое солнышко. В воздухе уже пахнет летом и теплом,

– подписала снимок знаменитость.



Весенний образ Насти Каменских / Instagram / @kamenskux