Популярная украинская певица Ирина Федишин уже начала летний отпуск. Вместе с мужем и детьми она провела несколько дней в Карпатах. Артистка поделилась веселым видео, на котором прыгает в бассейне.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, знаменитости этим летом предпочитают путешествия по Украине. Одними из самых популярных туристических мест являются Карпаты. Именно оттуда звезда распространила ролик на личной странице в инстаграме. Она неоднократно демонстрировала стройную фигуру на обольстительных снимках в купальниках, а теперь показала развлечения в бассейне.

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Ирина чуть ли не ежедневно делится с поклонниками яркими событиями из жизни. Артистка решила вспомнить солнечные дни среди гор и показать незабываемые моменты подписчикам.

На видео, которое появилось в сети, Федишин изображена в коричневом купальнике. Она забавно прыгает в бассейне со слишком холодной водой. Волосы звезда собрала в прическу сзади и дополнила образ солнцезащитными очками.

"Здесь вода была очень холодной", – написала певица в заметке.