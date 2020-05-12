Королева Елизавета II появится на публике не раньше октября
Ее Величество не планирует покидать стены Виндзорского замка вплоть до осени 2020 года. Она тщательно придерживается советов медиков, учитывая то, что находится в группе риска инфицирования коронавирусом. Несмотря на карантин, королева Елизавета II продолжает исполнять монаршие обязанности.
Издание People, ссылаясь на королевские источники, информирует, что Елизавета II появится на публике не раньше, чем в октябре. Такое решение связано с продолжением пандемии коронавируса и значительной вспышкой в Великобритании.
Читайте также Лондон после войны: королева Елизавета II показала особые архивные фото
Как сообщается, королева Елизавета II также не планирует переезд в Букингемский дворец из Виндзорского замка, в который отправилась еще 19 марта с принцем Филиппом. Последний раз ее видели на публике вместе с членами монаршей семьи 9 марта на праздничной службе по случаю Дня Содружества.
Королева не будет делать ничего, что противоречит советам для людей ее возрастной категории, и соблюдает все надлежащие меры безопасности. Есть дискуссии о том, что нельзя воплотить до октября,
– отметил представитель Букингемского дворца.
В возрасте 94 лет Ее Величество продолжает выполнять свои служебные обязанности даже в изоляции. Она общается по телефону вместо личных встреч и контактирует только со своими помощниками. Также она записывает немало видеообращений к общественности, последнее из которых было посвящено 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В речи королева Елизавета II сравнила войну с коронавирусным кризисом: "Сначала прогнозы казались мрачными, конец – далеким, результат – неопределенным. Но мы продолжали верить, что дело является правильным".
В мире подтверждено 4 254 800 случаев COVID-19: 287 293 человек умерли от коронавируса, 1 527 143 – выздоровели. Наибольшее количество инфицированных в США, Испании, Великобритании, России и Италии.
Как отличить симптомы коронавируса от других инфекций / Инфографика 24 канала