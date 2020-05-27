Королева Иордании надела вышитое платье на торжественное мероприятие: роскошные фото

Иорданская королева Рания всегда выделялась среди других монархов своей любовью к вышитым вещам. В гардеробе Ее Величества – десятки платьев с роскошными орнаментами. Одно из них Рания надела на днях, чем покорила поклонников во всем мире.

Ежегодно 25 мая в Иордании празднуют День независимости. Первым правителем государства в 1846 году стал Адбалла ибн Хусейн, а впоследствии его дело продолжил сын Абдалла II и его очаровательная жена Рания. Королевская чета решило придерживаться традиций даже во время пандемии, однако все же изменить классическую церемонию им пришлось.

Смотрите также: Как украинская национальная одежда покорила мир

Из-за карантина монархи ограничили количество присутствующих на территории Рагаданского дворца. Поздравить иорданцев с Днем независимости вышел король с королевой, их сын, глава суда и военного штаба. Событие транслировали на всех местных телеканалах. Но, конечно же, больше всего зрителям торжеств запомнился выход Рании.



Король и королева Иордании / Фото Facebook / @QueenRania

Для особого события Ее Величество выбрала белоснежное платье с сине-фиолетовой вышивкой. Роскошные наряды Рания приобрела у иорданского дизайнера Dar Noora, который разрабатывает оригинальные геометрические орнаменты для каждого изделия. Образ королева дополнила туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и клатчем.



Роскошная королева Рания с сыном / Фото Facebook / @QueenRania



Королева Иордании в вышитом платье / Фото Facebook / @QueenRania

Привлекли внимание СМИ и украшения, которые королева Иордании подобрала к наряду. Ее Величество красовалась в сережках-змейках с бриллиантами и колье с золотыми треугольниками, которое разработали ювелиры Stone Fine Jewelry.



Королева Иордании / Фото Facebook / @QueenRania