Все привыкли видеть королеву Иордании в безупречных дизайнерских платьях, которые подчеркивают ее женственность и стройную фигуру. Однако в обыденной жизни Рания предпочитает более удобные наряды, которые охотно показала в сети.

На инстаграм-странице иорданская красотка опубликовала фото, на котором предстала с королем Абдаллой II в спортивной одежде. Ее Величество Рания позировала в черных обтягивающих штанах и синей куртке, а монарх шел рядом в футболке, жилетке и джинсах. В таких обыденных образах королевских супругов еще не видели.

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А уже в заметке Рания поделилась, что 10 июня с мужем празднует 27-ю годовщину со дня их свадьбы. Королева призналась в любви Абдалле II, чем растрогала сеть.

Как я могла не влюбиться в эту улыбку, и делаю это снова и снова на протяжении 27 лет! Мне повезло и благодарна за то, что ты всегда рядом. Наш счастливый день,

– написала королева Рания.

Что известно о свадьбе короля и королевы Иордании

История любви Абдаллы II и Рании могла бы стать прекрасным сюжетом для фильма. Пара познакомилась зимой 1993 года. Тогда Рании было всего 22, она строила карьеру финансиста и дружила с сестрой Абдаллы II. Красотка пришла на очередную благотворительную вечеринку подруги, где и встретилась с принцем. Эффектная йорданка сразу же покорила сердце мужчины, поэтому в тот же вечер получила приглашение на свидание.

Не прошло и года, как пара пошла к алтарю. В одном из интервью Рания призналась, что ее смущало столь быстрое развитие отношений, однако чувства к Абдалле II повлияли на решение согласиться на брак.

Пока король и королева Иордании имеют бешеную популярность не только в своей стране, но и в мире. Со дня коронации в 1999 году они активно работают на улучшение и осовременивание жизни в государстве. В частности, Рания активно внедряет инициативы в образовательной и медицинской сфере, а ее фонд помогает тысячам иорданцам получать образование за рубежом.

Поражает и стиль королевы. Каждый раз Рания поражает весь мир своими выходами. Особое внимание привлекают ее вышитые платья.

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