Как выглядеть стильно на каждой официальной встрече – это прекрасно знает королева Иордании Рания. Ее Величество мастерски сочетает наряды из своего гардероба, демонстрируя изысканность и знание модных трендов.

Исключением не стала и очередная официальная встреча с представителями организаций, которые согласились помочь в информировании населения о COVID-19. Деталями беседы королева Рания поделилась в сети, добавив эффектные фото.

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На кадрах видно, что Ее Величество пришла на встречу в трендовых черных брюках свободного кроя. К ним представительница иорданской монархии подобрала голубую рубашку с пышными рукавами-воланами и туфли-лодочки. Волнистые волосы и дневной макияж с акцентом на глаза завершили безупречный офисный look Рании.

Позаботилась королева и о безопасности. На официальной встрече все гости сидели на безопасном расстоянии друг от друга, а беседа происходила во дворе королевского дворца. Уже в заметке Рания поблагодарила участников мероприятия, которые помогают информировать иорданцев о COVID-19.

"Из-за обстоятельств, в которых мы прожили последние месяцы, мы встретили многих людей, которые помогали общинам в разных сферах. Среди них была команда медицинской платформы Altibbi и Королевское общество информирования о здоровье, которые играли важную роль в борьбе с коронавирусом. Спасибо вам", – написала королева Иордании.



Королева Иордании Рания / Фото Instagram / @queenrania

Безупречный стиль королевы Рании / Фото Instagram / @queenrania



Королева Иордании на официальной встрече / Фото Instagram / @queenrania



Королева Рания / Фото Instagram / @queenrania