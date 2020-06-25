Испанская королева Летиция с мужем Филиппом IV недавно побывали на Канарах в рамках рабочего визита. Монарх посещала официальные мероприятия, где демонстрировала стильные образы и прекрасное чувство стиля. 25 июня она отправилась с мужем на Пальма-де-Майорку на Балеарских островах.

Официальный выход королевы Летиции и ее мужа короля Филиппа IV стал третьим по счету на этой неделе, сообщает 24 канал. Можно наблюдать, что пандемия коронавируса не повлияла на рабочие планы королевской семьи, которая приостановила свою работу на время карантина. Сейчас же супруги придерживаются всех карантинных требований и надевают защитные маски во время визитов.

Интересно Королева Летиция посетила театр с мужем и детьми: семейные фото

Новый выход королевы Летиции отличился яркими цветами, ведь она надела стильное зеленое платье с цветочным принтом, которое развевалось на воздухе. Длина миди, зауживание в зоне талии и скромное декольте прекрасно гармонировали в ее образе. Для завершения своего выхода она выбрала эспадрильи на танкетке со шнуровкой, которые она уже надевала на Канарских островах пару дней назад. Волосы она собрала в хвост и подчеркнула лицо дневным макияжем с акцентом на глазах.

Королева Летиция и король Филипп IV на Балеарских островах / Getty Images

Король Филипп IV в свою очередь надел стильные синие брюки, белую рубашку, серый жакет и бежевую обувь. Супруги в течение всего визита ходили в защитных масках и только в одном из отелей, где рядом не было людей, они сняли их и продемонстрировали свои улыбки и позитивный настрой.

Королевская чета Летиции и Филиппа IV на Пальма-де-Майорке / Getty Images