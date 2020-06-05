Вышитые наряды все больше получают популярность за рубежом. Все потому, что такая одежда выглядит празднично и привлекает внимание общественности. К поклонницам вышитых платьев присоединилась королева Нидерландов Максима.

На днях Ее Величество сопровождала короля Виллема-Александра. После ослабления карантина в Нидерландах возобновили работу театры. Поэтому королевские супруги стали одними из первых зрителей перформанса в Гааге. По официальным данным, король и королева посмотрели спектакль "Национальный театр всегда играет", специально созданную для показов после карантина.

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Однако не только сам факт открытия театров привлек внимание. Все очевидцы залюбовались эффектным нарядом королевы Максимы. Ее Величество пришла на светское событие в черном платье с трендовыми широкими рукавами. Особым украшением платья стал разноцветный геометрический орнамент, вышитый на груди. Образ королева Нидерландов дополнила черными босоножками на каблуках и идеальной укладкой.



Король и королева Нидерланд / Фото Instagram / @koninklijkhuis



Королева Максима в вышиванке / Фото Instagram / @koninklijkhuis

Известно, что в течение 11 недель все светские мероприятия были отменены. Уже с 1 июня театры Нидерландов открылись для посетителей. Здесь учли все рекомендации ВОЗ и устраивали спектакли для не более, чем на 30 зрителей. Кресла расставили с учетом дистанции, показали представители королевской семьи Нидерландов.



Король и королева Нидерландов посетили театр / Фото Instagram / @koninklijkhuis