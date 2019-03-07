Королева блюза Бет Харт снова посетит Киев

Выдающаяся американская певица Бет Харт проведет в Украине только один концерт.

Бет Харт – номинантка Grammy, победительница Blues Music Award в номинации "Лучшая блюзовая исполнительница". Ее часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Это и многочисленные награды и номинации подтверждают, что на сегодня – она лучшая блюз-роковая певица. Ее выступление в Киеве в декабре 2018 для многих меломанов стало событием года.

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Концерт был таким успешным, что Киев уже включен в мировой тур певицы фактически за год до предстоящего выступления. Это будет единственный концерт Бет в Украине – 8 декабря во Дворце Украина.

За прошлый год Бет Харт не только объездила весь мир, но и выпустила релиз – "Beth Hart – Live At The Royal Albert Hall", который получил огромное количество хвалебных рецензий от медиа и восторженных отзывов поклонников. Сейчас певица начала работу над новым материалом. Поэтому киевскую публику ждут и новые песни, и любимые хиты.

Каждая история в моей песне – это моя личная история, – говорит Бет Харт. – Я не могу описать и пропускать через себя чью-то историю. Я пишу свои песни о том, о чем чувствую, в них отражается все, что производит на меня впечатление. Блюз – это самый большой жанр, который позволяет чувствовать нерв лирики и писать о потерях, переживаниях, самое важное в жизни, так же, как и о радости, и то, как ноги просятся в пляс от счастья. Это такой жанр музыки, в котором можешь писать абсолютно обо всем, о чем хочется. Главное – чувствовать и верить в то, что делаешь.

Кто такая Бет Харт?

Свой звездный путь певица начала в Лос-Анжелесе с участия в популярном телешоу "Star Search" в 1993 году, в котором она завоевала титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионного американского зрителя. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления по Америке и по всему миру. В багаже Бет Харт два сильнейших альбома с Джо Бонамасса, сотрудничество со Слэшем из Guns N 'Roses, Нилом Шоном с Journey, совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже – с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над пластинкой Bananas группы Deep Purple, на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

Тысяча интервьюеров пыталась разгадать волнующую загадку Бет Харт. Но все, что вам нужно знать – прямо в ее песнях. Ни одна запись не передаст все эмоции, которые вы можете ощутить на живом выступлении.

Beth Hart - Love Is A Lie: слушайте и смотрите видео

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Фото: пресс-служба