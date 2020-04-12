Королева Елизавета II, Мишель Обама и Виктория Бекхэм: звезды поздравляют с католической Пасхой

Сегодня, 12 апреля, католический мир отмечает самый большой христианский праздник Пасхи. В этом году обществу пришлось отказаться от привычных религиозных традиций, однако мировые звезды и монаршие семьи обратились к общественности с трогательными поздравлениями.

Пандемия коронавируса сказалась и на праздновании католической Пасхи. Вместо традиционных освящений пасхальных корзин и теплых встреч в семейном кругу верующим придется отмечать Пасху дома. Изменения коснулись и именитых представителей шоу-бизнеса и членов королевской семьи, которые выступили с публичными пасхальными поздравлениями.

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Королева Елизавета II

Ее Величество обратилась к британцам с посланием в ночь на воскресенье, 12 апреля. Она отметила, что Пасха – это время светлого преодоления тьмы, а коронавирусу не удастся победить общественный дух. "В этом году Пасха для многих из нас будет разной, но, самоизолируясь, мы бережем других. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет", – говорится в обращении королевы Елизаветы II.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

Герцоги Кембриджские

"Желаем всем безопасной и счастливой Пасхи. Оставайтесь дома. Берегите жизнь", – написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Грета Тунберг

"Счастливой Пасхи! Надеюсь, вы все в безопасности и заботитесь друг о друге". 17-летняя экоактивистка дополнила приветственное сообщение фотографией со своим псом и призвала оставаться дома.

Мишель Обама

Бывшая первая леди США поделилась архивными снимками с празднования Пасхи и заметила, что в условиях самоизоляции многим гражданам может не хватать традиционного торжества. Мишель Обама отметила, что она, как и большинство людей по всему миру, пересмотрели свою жизнь и сейчас вынуждены использовать онлайн-технологии вместо привычных встреч с родными или церковной службы.

"В этом году я ощутила новое чувство благодарности за все незначительные моменты, которые я воспринимала как должное. И я знаю, что многие из вас также пытаются сделать все возможное, чтобы получить новые воспоминания, например, посещать церковь в Интернете или делить воскресный ужин во время видеочата с родными", – отметила Мишель.

Мелания Трамп

На официальной инстаграм-странице Мелания Трамп опубликовала изображение памятного пасхального яйца 2020 для первой леди США, дизайн которого создали американские фермеры.

Виктория Бекхэм

Британский дизайнер поделилась архивной пасхальной фотографией 8-летней дочери Харпер. "Мои мысли со всеми в это очень особое Пасхальное воскресенье", – растрогала Виктория Бекхэм.

Рита Уилсон

"Счастливой Пасхи. Даже не имея возможности пойти в церковь вы все равно можете почувствовать Пасху вокруг себя. Будьте в безопасности", – написала 63-летняя певица, которая недавно переболела коронавирусом.