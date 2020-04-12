24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Королева Елизавета II, Мишель Обама и Виктория Бекхэм: звезды поздравляют с католической Пасхой

- Читати новину українською
Звезды поздравляют с католической Пасхой / Коллаж LifeStyle 24

Сегодня, 12 апреля, католический мир отмечает самый большой христианский праздник Пасхи. В этом году обществу пришлось отказаться от привычных религиозных традиций, однако мировые звезды и монаршие семьи обратились к общественности с трогательными поздравлениями.

Пандемия коронавируса сказалась и на праздновании католической Пасхи. Вместо традиционных освящений пасхальных корзин и теплых встреч в семейном кругу верующим придется отмечать Пасху дома. Изменения коснулись и именитых представителей шоу-бизнеса и членов королевской семьи, которые выступили с публичными пасхальными поздравлениями.

К теме Монаршие семьи опубликовали первые поздравления с католической Пасхой: фото и видео

Королева Елизавета II

Ее Величество обратилась к британцам с посланием в ночь на воскресенье, 12 апреля. Она отметила, что Пасха – это время светлого преодоления тьмы, а коронавирусу не удастся победить общественный дух. "В этом году Пасха для многих из нас будет разной, но, самоизолируясь, мы бережем других. Но Пасха не отменяется. Действительно, она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не одолеет", – говорится в обращении королевы Елизаветы II.

Герцоги Кембриджские

"Желаем всем безопасной и счастливой Пасхи. Оставайтесь дома. Берегите жизнь", – написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Грета Тунберг 

"Счастливой Пасхи! Надеюсь, вы все в безопасности и заботитесь друг о друге". 17-летняя экоактивистка дополнила приветственное сообщение фотографией со своим псом и призвала оставаться дома.

Мишель Обама 

Бывшая первая леди США поделилась архивными снимками с празднования Пасхи и заметила, что в условиях самоизоляции многим гражданам может не хватать традиционного торжества. Мишель Обама отметила, что она, как и большинство людей по всему миру, пересмотрели свою жизнь и сейчас вынуждены использовать онлайн-технологии вместо привычных встреч с родными или церковной службы.

"В этом году я ощутила новое чувство благодарности за все незначительные моменты, которые я воспринимала как должное. И я знаю, что многие из вас также пытаются сделать все возможное, чтобы получить новые воспоминания, например, посещать церковь в Интернете или делить воскресный ужин во время видеочата с родными", – отметила Мишель.

Мелания Трамп 

На официальной инстаграм-странице Мелания Трамп опубликовала изображение памятного пасхального яйца 2020 для первой леди США, дизайн которого создали американские фермеры.

Виктория Бекхэм

Британский дизайнер поделилась архивной пасхальной фотографией 8-летней дочери Харпер. "Мои мысли со всеми в это очень особое Пасхальное воскресенье", – растрогала Виктория Бекхэм.

Рита Уилсон

"Счастливой Пасхи. Даже не имея возможности пойти в церковь вы все равно можете почувствовать Пасху вокруг себя. Будьте в безопасности", – написала 63-летняя певица, которая недавно переболела коронавирусом.

 

Автор: Марина Джура
Теги: Пасха Новости LifeStyle Виктория Бекхэм Меланья Трамп Принц Уильям Кейт Миддлтон Елизавета II LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:33 Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой
Традиції 40763
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 11 апреля: первые случаи в Николаевской области, антирекорды в США и РФ
Новини України 43339
сегодня , 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Лікування 77988
сегодня , 10:30 Дзидзьо исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром: впечатляющее видео
Музика 4401
сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
Новини України 54365
сегодня , 05:05 Гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 4805
сегодня , 05:30 Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны
Лікування 37628
сегодня , 09:30 Картинки с Вербным воскресеньем 2020: лучшая подборка
Традиції 23822
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
11 апреля 14:53 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 10:32 Алессандре Амбросио – 39! 4 секрета красоты от экс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 апреля 18:30 Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Юлія Михайлова
10 апреля 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
10 апреля 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба

Новости
Больше новостей