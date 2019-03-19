Королева Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл: детали

Герцоги Сассекские пытались завоевать больше независимости в своих действиях. Однако такую просьбу, которая противоречит королевским правилам, Елизавета II отклонила.

Меган Маркл, которая находится на последних месяцах беременности, официально приостановила участие в любых светских мероприятиях. Герцогиня с принцем готовятся к рождению ребенка и переезду в поместье в Виндзоре. Однако, как сообщают инсайдеры The Sunday Times, королевская чета не получит желанной независимости от Букингемского дворца.

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Согласно информации издания, принц Гарри и его жена Меган Маркл обратились к Ее Величеству с просьбой создания собственного независимого двора в резиденции Фрогмор-хаус. Однако такое обращение не только противоречит всем установленным правилам, но и может расцениваться как первые шаги разрушения монархии.

Они хотели, чтобы их дом был полностью независим от Букингемского дворца, но им сказали: "Нет". Существуют правила, которые не допускают такой независимости,

– рассказал инсайдер.



Герцоги Сассекские / Getty Images

В то же время в Букингемском дворце прокомментировали переезд принца Гарри и Меган Маркл. По словам представителей королевы, это отнюдь не повлияет на работу герцогов Сассекских над благотворительными проектами. Елизавета II отдала одну из комнат дворца для офиса супругов, однако все подчиненные Гарри и Меган будут отчитываться секретарю королевы Доналу МакКейбу.

"Королева разрешила герцогу и герцогине Сассекским разместить офис в Букингемском дворце. Королевское Высочество выберет для них новых помощников, которые войдут в состав команды Букингемского дворца и будут подчиняться секретарю королевы Доналу МакКейбу", – рассказали пресс-секретари дворца.