Королева Елизавета II одобрила решение принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня, 13 января, в Сандрингемском дворце состоялась встреча королевской семьи, которая была посвящена решению герцогов Сассекских отойти от своих полномочий. После частной встречи Ее Величество объявила, что согласна с решением внука. Британские монархи определили переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно сложат королевские полномочия.

Елизавета II провела большой семейный совет, на который пришли принц Уильям с Кейт Миддлтон, Чарльз и герцогиня Камилла, а также виновники экстренной встречи – Гарри и Меган Маркл. Жена герцога Сассекского во время встречи связалась с семьей по телефону, так как на днях отправилась в Канаду.

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По результатам семейной встречи, Елизавета II согласилась с решением супругов отойти от королевских полномочий и начать финансово независимую жизнь. В официальном заявлении Ее Величество убедила, что совещание вышло достаточно конструктивным и всем членам британской монархии удалось договориться.

Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи,

– сообщила королева.



Королева Елизавета II / Instagram / @theroyalfamily

В сообщении указано, что этот вопрос оказалось сложным для королевской семьи, которая до сих пор остается ошарашенной радикальным заявлением герцогов Сассекских. Однако вместе они определили так называемый переходный период, во время которого принц Гарри и Меган Маркл постепенно будут отходить от своих королевских полномочий. В это время семья сможет спокойно жить на две страны – в Великобритании и в Канаде.

Однако сегодняшняя встреча не стала решающей. Как утверждает королева, впереди у семьи еще много важных вопросов, которые ей придется решить в ближайшее время. Предполагается, что срок принятия окончательного решения будет длиться в течение нескольких дней.

Королевская семья / Instagram / @theroyalfamily