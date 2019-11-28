Королева Елизавета II планирует отказаться от трона в свое 95-летие, – СМИ

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Королева Елизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

В 93 года королева Елизавета II охотно исполняет свои обязанности и часто совершает публичные выходы. Однако инсайдеры западных СМИ убеждены: Ее Величество готовится к отказу от трона.

Как сообщает британский таблоид Express, будет это через 1,5 года. Елизавета II символически хочет покинуть трон, когда ей будет 95 лет. По данным инсайдеров, новым монархом должен стать ее сын принц Чарльз.

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"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники отметили, что принц Чарльз длительное время выполняет обязанности своей матери. В частности, он чаще появляется на торжественных событиях и осуществляет международные поездки от имени Ее Величества. Поэтому неофициальная передача британского трона, по словам инсайдеров, уже состоялась.

Как известно, Елизавета II взошла на престол в 1952 году после смерти своего отца. Тогда Ее Величеству было всего 25 лет, в следствии чего она дольше всех возглавляет престол из всех действующих королей.

Согласно протоколам, передать престол старшему сыну Елизавета II может только путем отречения от трона. В то же время королева имеет возможность отказаться от своих полномочий в связи с состоянием здоровья. В таком случае монархом станет первый наследник в очереди на престол – 71-летний Чарльз. Если и он откажется трона, королем станет принц Уильям.

черга на британський престол
Линия британского престолонаследия / LifeStyle 24

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Великобритания Елизавета II Королівська сім'я
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