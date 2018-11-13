Королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи: названо новое имя

Выводы опроса среди жителей Великобритании поразили своими результатами. Королева Елизавета II больше не является любимицей британцев. В рейтинге она заняла второе место.

Согласно результатам опроса, который провели на британском сайте YouGov, королева Елизавета II уступила первой ступенькой своему младшему внуку – принцу Гарри. Герцог Уэльский набрал 77% голосов, тем самым подвинув герцогиню Эдинбургскую, которая набрала 74% на место после себя.

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Несмотря на то, что молодое супружество принца Гарри и Меган Маркл не является идеально образцовым, ведь герцогинця Сассекская часто нарушает правила королевской семьи, они являются любимцами жителей своей страны.

Третье место занял принц Уильям, четвертое – его жена Кейт Миддлтон, принц Филипп занял пятую строчку, а Меган Маркл, жена лидера этого рейтинга, – шестое место.

Последние места достались принцу Эндрю и его дочерям – принцессам Евгении и Беатрис.