Королева Елизавета II покинула рейтинг фаворитов королевской семьи: названо новое имя

37 Читати новину українською
Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / www.gettyimages.com

Выводы опроса среди жителей Великобритании поразили своими результатами. Королева Елизавета II больше не является любимицей британцев. В рейтинге она заняла второе место.

Согласно результатам опроса, который провели на британском сайте YouGov, королева Елизавета II уступила первой ступенькой своему младшему внуку – принцу Гарри. Герцог Уэльский набрал 77% голосов, тем самым подвинув герцогиню Эдинбургскую, которая набрала 74% на место после себя.

Читайте также: Что герцоги Кембриджские позаимствовали от принца Гарри и Меган Маркл: неожиданные данные

Несмотря на то, что молодое супружество принца Гарри и Меган Маркл не является идеально образцовым, ведь герцогинця Сассекская часто нарушает правила королевской семьи, они являются любимцами жителей своей страны.

Третье место занял принц Уильям, четвертое – его жена Кейт Миддлтон, принц Филипп занял пятую строчку, а Меган Маркл, жена лидера этого рейтинга, – шестое место.

Последние места достались принцу Эндрю и его дочерям – принцессам Евгении и Беатрис.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я рейтинги Великобритания Елизавета II
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
200
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
319
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
694
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
138
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
113
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
780
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук