Королева Елизавета II провела церемонию награждения в перчатках из-за угрозы коронавируса

По миру распространяется смертельный вирус, который стремительно набирает обороты в странах Европы. Королевская семья Британии пока не отказывается от официальных приемов в Букингемском дворце. Однако Ее Величество решила позаботиться о своем здоровье, надев рукавицы на церемонию вручения наград впервые за много лет.

На днях в Букингемском дворце состоялась традиционная церемония награждения почетными знаками отличия. Королева Елизавета II собственноручно прикрепила награды и пожала руку тем, кто получил почетные звания. Это последнее мероприятие существенно отличалось от традиционных предыдущих, ведь Ее Величество одела перчатки.

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Как сообщает издание Daily Mail, на такой поступок она решилась из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19 по всему миру. Знаменитости и премиальные дома моды один за одним отменяют масштабные события, чтобы уберечься от большого скопления людей. Однако британские монархи решили пока ограничиться лишь своеобразной мерой пресечения.



Елизавета II одела перчатки из-за угрозы коронавируса / Instagram / @theroyalfamily Елизавета II одела перчатки из-за угрозы коронавируса / Instagram / @theroyalfamily

Как предполагают в прессе, Ее Величество пугает смертность среди инфицированных, среди которых преимущественно люди пожилого возраста. Стоит отметить, что для Елизаветы II перчатки – неизменный аксессуар во время официальных мероприятий, однако церемонию наград в них она провела впервые за все годы правления.

Отметим, что на сегодня в Великобритании зафиксирован 51 случай заболевания коронавирусом. Всего в мире о коронавирусе объявили уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.



Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала

