Королева Елизавета II совершила публичный выход в день своего рождения: волшебные фото

Британская королева Елизавета II вынуждена была нарушить свое правило и в день рождения, 21 апреля, провела публичный выход. Все потому, что празднование 93-летия совпало с Пасхой. Поэтому Ее Величество с королевскими родственниками посетили богослужение в Виндзоре.

Королева Елизавета II дважды в год празднует день рождения. В знаковый день монарх избегает публичных выходов, а проводит праздник в кругу ближайших родственников. Однако Ее Величество ежегодно приглашает поклонников со всего мира и самих британцев отпраздновать с ней день рождения в начале июня. Именно тогда Елизавета II организует громкий парад, который объединяет тысячи людей.

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Однако в 2019 году монарх вынужден был несколько изменить свои планы и на 93-летие осуществить публичный выход. День рождения королевы совпало с Пасхой, поэтому она принимала поздравления от своих родственников в Виндзоре перед торжественным богослужением.

В особый день Елизавета II предстала перед камерами в нежном голубом пальто и шляпке, подобранном в тон к нему. Из-под одежды виднелось ярко-розовое платье Ее Величества, которое гармонично выглядело с верхней одеждой. Туфли с устойчивыми каблуками, перчатки и небольшая сумка традиционно дополнили образ британской королевы.



Королева Елизавета II после богослужения / Getty Images



Пасхальная служба в Виндзоре / Getty Images

На богослужение волшебная Елизавета II приехала отдельно от других представителей Кенсингтонского дворца. Ее выход из элитного авто сразу же приковал взгляды всех британцев, которые пришли во дворец, чтобы поздравить монарха с днем рождения. По случаю праздника Елизавета II позволила охранникам подпустить детей с цветами, которые с нетерпением ждали, когда смогут подойти к монарху.



Королева Елизавета II в день своего рождения / Getty Images

Известно, что вечером королева Елизавета II пригласила всех родственников на торжественный ужин. Она стремится весь день провести с близкими людьми и быть в стороне от СМИ. А уже в начале июня Ее Величество будет получать поздравления от британцев и всего мира во время традиционного парада и концерта с участием знаменитых артистов.