Королева Елизавета ІІ выбирает необычные зонты: яркая фотоподборка

Для жителей Лондона дождливая погода – это обычное явление. Поэтому даже представители королевской семьи всегда готовы к изменению погодных условий. Не отстает в этом и королева Елизавета II, которая выбирает необычные зонтики для каждого своего выхода.

Ее Величество несмотря на упорную консервативность все же любит иметь особенные вещи в гардеробе. Так, королева Елизавета II может похвастаться немалой коллекцией брошей и рукавиц, которые она демонстрирует во время каждого выхода. А если речь идет о пальто и шляпках, то в этом никто не сравнится с монархом.

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И мало кто обращал внимание, что Елизавета II любит необычные зонты. Монарх в дождливую погоду щеголяет перед фотографами изделиями, сделанными под заказ для каждого ее выхода. Все зонты королевы идеально подходят к нарядам монарха, ведь дизайнеры делают ручку и одну полоску такого же цвета, что и одежда Ее Величества. Это выглядит очень стильно и эффектно.

Как отмечают пользователи сети, Елизавета II начала подбирать особые зонты с 1993 года. Они идеально сочетаются с немалым гардеробом Ее Величества.



Королева Елизавета ІІ / Getty Images



Стиль королевы Великобритании / Getty Images



Зонты Ее Величества / Getty Images



Образы королевы Великобритании / Getty Images



Зонты королевы / Getty Images



Осенние образы Елизаветы II / Getty Images



Королева Елизавета ІІ подбирает особые зонты / Getty Images