Королева Елизавета ІІ выбирает необычные зонты: яркая фотоподборка

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Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / www.gettyimages.com

Для жителей Лондона дождливая погода – это обычное явление. Поэтому даже представители королевской семьи всегда готовы к изменению погодных условий. Не отстает в этом и королева Елизавета II, которая выбирает необычные зонтики для каждого своего выхода.

Ее Величество несмотря на упорную консервативность все же любит иметь особенные вещи в гардеробе. Так, королева Елизавета II может похвастаться немалой коллекцией брошей и рукавиц, которые она демонстрирует во время каждого выхода. А если речь идет о пальто и шляпках, то в этом никто не сравнится с монархом.

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И мало кто обращал внимание, что Елизавета II любит необычные зонты. Монарх в дождливую погоду щеголяет перед фотографами изделиями, сделанными под заказ для каждого ее выхода. Все зонты королевы идеально подходят к нарядам монарха, ведь дизайнеры делают ручку и одну полоску такого же цвета, что и одежда Ее Величества. Это выглядит очень стильно и эффектно.

Как отмечают пользователи сети, Елизавета II начала подбирать особые зонты с 1993 года. Они идеально сочетаются с немалым гардеробом Ее Величества.


Королева Елизавета ІІ / Getty Images


Стиль королевы Великобритании / Getty Images


Зонты Ее Величества / Getty Images


Образы королевы Великобритании / Getty Images


Зонты королевы / Getty Images


Осенние образы Елизаветы II / Getty Images


Королева Елизавета ІІ подбирает особые зонты / Getty Images


Королева Елизавета II на светском событии / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle Стиль и мода LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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