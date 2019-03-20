Королева Елизавета ІІ выбирает необычные зонты: яркая фотоподборка
Для жителей Лондона дождливая погода – это обычное явление. Поэтому даже представители королевской семьи всегда готовы к изменению погодных условий. Не отстает в этом и королева Елизавета II, которая выбирает необычные зонтики для каждого своего выхода.
Ее Величество несмотря на упорную консервативность все же любит иметь особенные вещи в гардеробе. Так, королева Елизавета II может похвастаться немалой коллекцией брошей и рукавиц, которые она демонстрирует во время каждого выхода. А если речь идет о пальто и шляпках, то в этом никто не сравнится с монархом.
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И мало кто обращал внимание, что Елизавета II любит необычные зонты. Монарх в дождливую погоду щеголяет перед фотографами изделиями, сделанными под заказ для каждого ее выхода. Все зонты королевы идеально подходят к нарядам монарха, ведь дизайнеры делают ручку и одну полоску такого же цвета, что и одежда Ее Величества. Это выглядит очень стильно и эффектно.
Как отмечают пользователи сети, Елизавета II начала подбирать особые зонты с 1993 года. Они идеально сочетаются с немалым гардеробом Ее Величества.
Королева Елизавета ІІ / Getty Images
Стиль королевы Великобритании / Getty Images
Зонты Ее Величества / Getty Images
Образы королевы Великобритании / Getty Images
Зонты королевы / Getty Images
Осенние образы Елизаветы II / Getty Images
Королева Елизавета ІІ подбирает особые зонты / Getty Images
Королева Елизавета II на светском событии / Getty Images