Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели

В этом году Хеллоуин стал очередным поводом для известных личностей проявить креативность и решиться на эксперименты. Сотни звезд кино, сцены и телевидения в этот день надели на себя жуткие костюмы. Однако звание Королевы Хеллоуина снова досталось немецкой супермодели Хайди Клум.

В 2019-м звезда подиумов снова потрясла общественность. На этот раз поклонники разошлись во мнениях, какой же образ выбрала Хайди, ведь ее жуткий костюм был похож на образ Франкенштейна, или пришельца, или зомби. В это же время ее любимый Том Каутлитц стал астронавтом с изуродованным скафандром. И что мы будем рассказывать о новейшем хеллоуинский образ Хайди, когда уже есть фотографии такого лука! Поэтому лучше оценивайте его здесь и сейчас.

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Образ королевы Хеллоуина в 2019 году / Getty Images

Пока вы рассматриваете детали костюма 46-летней немки, предлагаем вспомнить, какие образы неуемная и мегакреативна модель подбирала на праздники прошлых лет. К слову, в 2018-м Клум также удивила публику, став на несколько часов героиней культового мультфильма "Шрек" – принцессой Фионой. А сейчас вашему вниманию подборка из шести самых потрясающих перевоплощений королевы Хеллоуина.

1. Леди Годива (2001 год)

Арендовать лошадь, оседлать ее и на ней же приехать на хеллоуинскую вечеринку? Легко! Не сомневаться в этом Хайди Клум решила еще в далеком 2001 году. Только не ехала верхом на гривастом обнаженной, как, согласно легенде, в середине XI века сделала ее героиня (жена графа Леорфика, которая ради того, чтобы муж снизил налоги для своих подданных, проехалась по улицам британского города Ковентри без одежды). Голливудская знаменитость надела на себя белый костюм с блестками. А чтобы полностью соответствовать жуткой теме, нанесла на уголок губ "кровь".



Немецкая модель в образе Леди Годивы / Glamour.it

2. Яблоко соблазна (2006 год)

Доподлинно неизвестно, кто осмелился попробовать, какой по вкусу Клум была тогда, когда перевоплотилась в яблоко из Эдемского сада. Но, пожалуй, гигантский змей, обпутавший собой плод с запретного дерева, не подпустил к Хайди никого. В такой библейский персонаж супермодель перевоплотилась 13 лет назад, выбрав для образа контрастные красный и зеленый цвета. Один из акцентов, который добавил облику совершенства, – вампирская улыбка Королевы Хэллоуина.



Через пять лет звезда превратилась в Яблоко соблазна / Elle

3. Богиня Кали (2008 год)

Немного индуистской мифологии Хайди Клум решила внести в Хэллоуин через два года. Тогда на костюмированный праздник немка пришла, как богиня Кали. Ей почти полностью удалось передать вид древнего символа вечной силы, времени, изменений и смерти: облачившись в ярко-синий костюм и добавив еще три пары рук, образ супермодели вышел реалистичным и одновременно пугающим. Ведь кроме традиционных трофеев в виде меча и отсеченной головы, с которыми изображают Кали, в интерпретации Хайди на ее поясе прикрепилась еще десяток окровавленных рук. Жутко-таки!



А в 2008 году Хайди появилась в образе богини Кали / Pinterest

4. Анатомия Хайди (2011 год)

Казалось, чем еще может удивить эпатажная относительно Хеллоуина супермодель после десятков образов, во время созерцания которых и дух захватывает, и мороз по коже пробегает. Но идей у Хайди Клум, как оказалось, хоть отбавляй. И в 2011 году она, в сопровождении медиков, встает с больничной кушетки в анатомическом костюме! Гримеры довольно точно воспроизвели на звезде строении тела человека под кожным покровом, поэтому каждый желающий мог подойти и разглядеть ее подробнее. И зачем тогда изучать этот раздел в учебниках по биологии? Мы тоже не знаем.



Публику модель ошеломила и тогда, когда "заехала" на вечеринку в анатомическом костюме в сопровождении врачей / Esquire

5. Старушка Клум (2013 год)

Пожалуй, далеко не все узнали в 2013 году Хайди Клум в образе 80-летней бабушки с палкой. А когда узнали, кто превратился в такую, долго приходили в себя. В конце концов, цель, которую таким выходом ставила перед собой модель и ее стилисты, была достигнута. Ведь с помощью грима им удалось передать вид старческой кожи, изобразить распухшие вены и превратить светло-русые от природы волосы знаменитости в сплошную седину.



Еще один шок для публики – бабушка Хайди Клум / The Daily Beast

6. Сексуальная Джессика (2015 год)

Накладные лицо и грудь, огромные красные губы и платье с широким разрезом. Это Хайди Клум перевоплотилась в анимированного персонажа – Джессику Рэббит. Впечатление такое, что сексуальная девушка только что вышла из телевизора и своим обаянием и игривостью начала покорять чуть ли не каждого присутствовавшего на вечеринке мужчину. Пусть не самый жуткий, однако сексуальный и загадочный костюм королевы Хэллоуина.



Самый сексуальный образ нашей подборки – Джессика Рэббит / Glamour UK