Королева Иордании надела костюм украинского бренда: фотофакт

Жена короля Иордании Абдаллы ІІ выбрала костюм небесного цвета молодого украинского бренда Flow The Label. Королева Рания поделилась фотографией со встречи на своей странице в Instagram.

В последнее время звезды из мирового уровня обращают все больше внимания на украинском бренды. В платьях отечественных дизайнеров уже появлялись на публике актриса Джессика Кларк, телеведущая Крис Дженнер, а Леди Гага для фотосессии выбрала стильную шляпу.

Читайте также: Кейт Миддлтон в любимом платье посетила студию ВВС: фото

Ряды знаменитостей, которые носят украинскую одежду пополняются. К ним теперь присоединяются и представители королевских семей. 48-летняя королева-консорт Иордании впервые надела наряд от украинского дизайнера. Длинный костюм светло-голубого цвета бренд Flow The Label выпустил в последней коллекции осень-зима 2019.

Сегодня встречалась с группой иорданских женщин, которые достигли успеха в своих профессиональных сферах,

– прокомментировала фото королева Рания.