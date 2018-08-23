Королева Иордании надела костюм украинского бренда: фотофакт

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Королева Рания
Королева Рания / Instagram/ @queenrania

Жена короля Иордании Абдаллы ІІ выбрала костюм небесного цвета молодого украинского бренда Flow The Label. Королева Рания поделилась фотографией со встречи на своей странице в Instagram.

В последнее время звезды из мирового уровня обращают все больше внимания на украинском бренды. В платьях отечественных дизайнеров уже появлялись на публике актриса Джессика Кларк, телеведущая Крис Дженнер, а Леди Гага для фотосессии выбрала стильную шляпу.

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Ряды знаменитостей, которые носят украинскую одежду пополняются. К ним теперь присоединяются и представители королевских семей. 48-летняя королева-консорт Иордании впервые надела наряд от украинского дизайнера. Длинный костюм светло-голубого цвета бренд Flow The Label выпустил в последней коллекции осень-зима 2019.

Сегодня встречалась с группой иорданских женщин, которые достигли успеха в своих профессиональных сферах,
– прокомментировала фото королева Рания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FLOW THE LABEL (@flow_thelabel)

 

Теги: LifeStyle Мода Иордания
Источник: 24 канал
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