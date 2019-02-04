Королева Иордании потрясла стильным нарядом в Турции: эффектные фото

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Королева Иордании Рания ошеломила нарядом
Королева Иордании Рания ошеломила нарядом / www.gettyimages.com

Очаровательная королева Иордании Рания в очередной раз сумела поразить сеть. Ее Величество засветила стильный наряд во время официальной поездки в Турцию.

Согласно королевским правилам, королева часто сопровождает монарха Абдаллу II в международных турах. Так, на днях очаровательная Рания поддержала своего мужа во время официального визита в Турцию.

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В первый день своего турне королевская чета встретилось с главой Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом и первой леди Эмине. После длительной беседы президент предложил иорданским гостям посетить Вахдеттинский дворец в Стамбуле.

Для официального выхода королева Рания выбрала серое пальто, которое потрясающе смотрелось на стройной фигуре Ее Величества. Свой образ она дополнила розовой блузкой и юбкой с принтом. Туфли-лодочки и маленькая розовая сумочка завершили look эффектной Рании.

Королівська сім'я Йоранії в міжнародному турне
Королевская семья Иордании в международном турне / Getty Images

Королева Ранія та перша леді Туреччини

Королева Рания и первая леди Турции / Instagram / @queenrania

А вот первая леди Турции выбрала для встречи очень скромный наряд. Эмине Эрдоган встретила гостей в красном пальто и белых широких брюках. Не забыла она и о мусульманских традициях – встречу с королем и королевой Иордании первая леди провела в светлом хиджабе.

Королева Йорданії у Туреччині
Королева Иордании в Турции / Getty Images

Президент Туреччини зустрів делегацію з Йорданії
Президент Турции встретил делегацию из Иордании / Getty Images

Перша леді Туреччини та королева Йорданії
Первая леди Турции и королева Иордании / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Новости Турции Иордания
Источник: 24 Канал
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