Королева Иордании примерила эффектную бархатную вышиванку: фото

Прототип украинской вышиванки приобрел немалую популярность в мире. В частности, в гардеробе королевы Иордании есть немало такой одежды. Одну из них волшебная Рания засветила во время публичного выхода.

Ее Величество Рания в 48 лет считается эталоном изысканности и элегантности. Каждый выход королевы привлекает немалое внимание СМИ, ведь она демонстрирует безупречные образы. Не забывает жена Абдаллы II добавлять своему облику и этнического колорита Иордании, поэтому каждый раз демонстрирует эффектные вышиванки.

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Не стал исключением и очередной визит в город Аджлун. Там королева Иордании встретилась с женщинами, которые готовились к Рамадану.

Для публичного выхода Рания выбрала очень эффектный колоритный наряд. Перед иорданками она предстала в длинном бархатном платье, украшенном на груди и манжетах разноцветной вышивкой. Хотя наряд был черного цвета, однако он ярко выделялся из толпы.

Стройную талию королева Иордании решила подчеркнуть с помощью вышитого пояса. Рания подобрала к своему образу черные неприметное обувь и лаконичные украшения, в частности, часы, которые она часто одевает на встречи.

Королева Рания на встрече с иорданцами / Facebook / @QueenRania