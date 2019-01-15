Королева Иордании примерила клетчатое пальто для встречи с молодежью: яркие фото

Иорданская королева Рания в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом. Жена монарха примеряла клетчатое пальто, которое привлекло внимание всех участников мероприятия.

Королевские семьи не упускают возможности в очередной раз пообщаться со своими поклонниками. Поэтому именно они становятся главными гостями торжественных мероприятий, где демонстрируют свои манеры и стильный наряд.

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На днях король Абдалла II и его очаровательная жена Рания присоединились к празднованию Дня дерева. Королевская чета встретилось с иорданской молодежью и активистами в Камалийском лесу. Там королева Рания помогла монарху посадить деревья.

Для такого публичного выхода Ее Величество надела довольно скромную одежду. Королева Рания встала перед участниками мероприятия в клетчатом пальто, брюках и водолазке. Свой скромный look она дополнила ботинками на небольшом каблуке. С лейкой в руках Рания приступила к работе, что выглядело весьма очаровательно.

Стоит отметить, что королева Иордании – не первая знаменитая женщина, которая показала свои умения садовода. В августе 2018-го первая леди США Мелания Трамп самостоятельно посадила дуб возле президентской резиденции. Жена главы Белого дома возилась в саду в юбке от Valentino, в нежно-розовом топе и туфлях на каблуках от Christian Louboutin. Такой роскошный образ Мелании нещадно раскритиковали в сети.