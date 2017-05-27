Королева Иордании удивила заявлением о ее дорогом гардеробе

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Королева Рания
Королева Рания / emirateswoman.com

Иорданская королева Рания стала так называемой "иконой стиля" в мире, ведь каждый ее выход – роскошный. Жена монарха любит удивлять общественность элегантными брендовыми вещами, которые очаровывают стилем и изяществом.

Эффектные образы не остаются без внимания СМИ и хейтеров в сети. Королеву Ранию откровенно обвинили в расходовании значительных средств на гардероб. После критики представители королевской семьи решили публично прокомментировать ситуацию.

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Согласно официальному заявлению, жена Адбаллы II делает все для того, чтобы достойно представлять Иорданию на международном уровне. Однако все расходы на роскошные образы королева Рания контролирует и не переходит границу.

Причину массового недовольства иорданская королева понимает. По словам ее представителей, в СМИ неправильно указывают стоимость брендовой одежды, которую Рания надевает для публичных выходов. Журналисты пишут рыночную цену одежды, не считая многих привилегий которыми пользуется королевская семья.

Большинство предметов гардероба Ее Величества были заимствованы, подарены или куплены по сниженной цене,
– говорится в официальном заявлении.

Таким образом королева Рания опровергла информацию о расточительстви и заверила, что не опустошает средства, собранные от налогоплательщиков. По ее словам, все первые леди и представительницы королевских семей рано или поздно сталкиваются с подобными заявлениями, которые провоцируют СМИ. Так, по мнению Рании, создается искаженная картина о семьях монархов и президентов.

Стоит отметить, что королева Рания всегда выбирает стильные дизайнерские вещи. Жена Абдаллы II неоднократно появлялась в изделиях Dior, Carolina Herrera, Michael Kors, Versace и других известных брендов.

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Иордания
Источник: 24 Канал
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