Королева Иордании засветила элегантное платье от масс-маркета: фотофакт

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Королева Рания посетила ОАЭ
Королева Рания посетила ОАЭ / Instagram / @queenraniafans

Все больше представителей королевских семей избирают не дизайнерские уникальные наряды, а из обычных масс-маркетов, доступных для их поклонников. Так, королева Иордании на днях пришла на торжественную церемонию в эффектной платье от Zara.

Очаровательная Рания после свадьбы с иорданским королем Абдаллой II привлекает к себе значительное внимание СМИ и общественности. Однако королева в восторге от того, что благодаря популярности может донести миру важные социальные или экологические вопросы.

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На днях представительница королевской семьи Иордании приняла участие в церемонии вручения наград "Влиятельные личности года", состоявшейся в Дубае. На западе отметили работу королевы Рании, которая после получения статуэтки выступила с эмоциональной речью.

"В нашем динамичном мире, который захватили технологии и инновации, мы можем потерять ориентир и позволить нашим компасам немного отклоняться, забыв тот путь, который мы создали для себя. Поэтому я пришла к вам, наиболее влиятельным лицам, чьи голоса точно услышат. Призываю вас выделять свое время, чтобы менять людей и поддерживать тех, кто нуждается больше всего, защищать правду и не забывать о ценностях", – заявила Рания.

Речь королевы не оставила равнодушными присутствующих. Не менее эффектным был и ее вид. Перед участниками церемонии королева появилась в элегантном платье от Zara изумрудного цвета. К наряду Рания подобрала туфли на каблуках, сумочку и золотой ремень. Изящные украшения завершили look королевы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QueenRania (@queenraniafans)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QueenRania (@queenraniafans)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QueenRania (@queenraniafans)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QueenRania (@queenraniafans)

 

Теги: LifeStyle Награды Королівська сім'я Иордания ОАЭ
Источник: 24 Канал
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