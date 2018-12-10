Королева Иордании засветила элегантное платье от масс-маркета: фотофакт

Все больше представителей королевских семей избирают не дизайнерские уникальные наряды, а из обычных масс-маркетов, доступных для их поклонников. Так, королева Иордании на днях пришла на торжественную церемонию в эффектной платье от Zara.

Очаровательная Рания после свадьбы с иорданским королем Абдаллой II привлекает к себе значительное внимание СМИ и общественности. Однако королева в восторге от того, что благодаря популярности может донести миру важные социальные или экологические вопросы.

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На днях представительница королевской семьи Иордании приняла участие в церемонии вручения наград "Влиятельные личности года", состоявшейся в Дубае. На западе отметили работу королевы Рании, которая после получения статуэтки выступила с эмоциональной речью.

"В нашем динамичном мире, который захватили технологии и инновации, мы можем потерять ориентир и позволить нашим компасам немного отклоняться, забыв тот путь, который мы создали для себя. Поэтому я пришла к вам, наиболее влиятельным лицам, чьи голоса точно услышат. Призываю вас выделять свое время, чтобы менять людей и поддерживать тех, кто нуждается больше всего, защищать правду и не забывать о ценностях", – заявила Рания.

Речь королевы не оставила равнодушными присутствующих. Не менее эффектным был и ее вид. Перед участниками церемонии королева появилась в элегантном платье от Zara изумрудного цвета. К наряду Рания подобрала туфли на каблуках, сумочку и золотой ремень. Изящные украшения завершили look королевы.