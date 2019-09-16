Королева Иордании засветила новое вышитое платье: фото

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Королева Иордании Рания
Королева Иордании Рания / Facebook / @queenrania

Иорданская королева Рания в который раз потрясла мир роскошным нарядом. На этот раз Ее Величество пришла на запланированную встречу в красном платье с черным орнаментом.

Королева Рания еще со времени коронации Абдаллой II стала народной любимицей. Ее Величество начала внедрять образовательные и социальные проекты, которые до сих пор помогают женщинам. Особое расположение людей королева получила благодаря частым визитам в иорданские города, где она на практике проверяет действенность введенных ею идей.

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В понедельник, 16 сентября, волшебная Рания осуществила очередной официальный выход. Королева посетила представительниц племени Балкави. Встреча состоялась в их сообществе, расположенном в столице Иордании, Аммане. И хоть детали их общения пока остаются в секрете, весь мир с восторгом рассматривает первые снимки, опубликованные на официальной странице Рании.

Для особого выхода Ее Величество выбрала роскошное красное платье, украшенное черной геометрической вышивкой. Наряд имел широкие рукава и свободный крой. Стройную талию Рания подчеркнула ремнем и дополнила эффектный образ туфлями на каблуках и лаконичными украшениями.

Королева Йорданії Ранія
Королева Иордании Рания / Фото: Facebook / @queenrania

Как известно, это не единственная вышивка в гардеробе королевы Иордании. На официальные встречи или национальные праздники она любитнадевать платье с орнаментами или блузы, дополняя их классическими юбками или брюками. Таким образом королева Рания на собственном примере демонстрирует, что национальный наряд может выглядеть стильно и современно.

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Иорданская королева в вышитом платье ​/ Фото: Facebook / @queenrania

Королева Ранія в Аммані
Королева Рания в Аммане​ / Фото: Facebook / @queenrania

Її Величність Ранія
Ее Величество Рания​ / Фото: Facebook / @queenrania

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Рания, королева Иордании Новости LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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