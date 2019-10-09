Королева Испании Летиция надела бюджетное платье с питоновим принтом на официальное мероприятие

Король Испании Филипп VI и его харизматичная жена Летиция организовали прием во дворце Сарсуэла, на котором испанская королева ошеломила своим стильным образом.

Испанская королева Летиция завоевала любовь народа из-за скромности и простоты в выборе гардероба. Экс-журналистка часто выходит на публику в одежде, которую можно приобрести во время скидок у демократичных брендов, а также повторяет свои образы.

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Да, для выхода Летиция примерила платье-рубашку длины миди с популярным на протяжении последних сезонов анималистическим питоновым принтом. Это платье женщина приобрела у испанской марки Massimo Dutti и его стоимость составляет около 3000 гривен. Свой образ возлюбленная Филиппа VI дополнила нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках из коллекции Carolina Herrera.



Королева Испании Летиция / Getty Images



Королева Испании Летиция / Getty Images

Что интересно, Летиция уже надевала это платье в феврале 2019 года, когда испанская королевская чета встретилась с президентом Перу Мартином Вискаррой и его женой в Мадриде. Тогда экс-журналистка завершила образ туфлями вишневого цвета.



Испанские супруги на встрече с президентом Перу и его женой / Getty Images