Королева Испании Летиция примерила бюджетную юбку за 360 гривен: фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / www.gettyimages.com

Королева Испании Летиция является настоящей иконой моды. В ее гардеробе есть не только наряды люксовых брендов, но также украинских дизайнеров и бюджетных масс-маркетов.

Так, на публичном выходе, а именно на приеме во дворце Сарсуэла в Мадриде, 46-летняя Летиция в очередной раз поразила аутфитом.

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Королева надела юбку с питоновым принтом бюджетного бренда Zara. Известно, что сейчас этот наряд есть в разделе "sale" и стоит всего 360 гривен (10 фунтов стерлингов).

Свой образ она завершила черной кофтой и ботфортами в тон на высоких каблуках.


​Королева Летиция / Getty Images


Скриншот сайта Zara, где указана цена на юбку – 10 фунтов стерлингов


​Королева Летиция / Getty Images


Королева Летиция / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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