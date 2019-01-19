Королева Испании Летиция примерила бюджетную юбку за 360 гривен: фото
Королева Испании Летиция является настоящей иконой моды. В ее гардеробе есть не только наряды люксовых брендов, но также украинских дизайнеров и бюджетных масс-маркетов.
Так, на публичном выходе, а именно на приеме во дворце Сарсуэла в Мадриде, 46-летняя Летиция в очередной раз поразила аутфитом.
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Королева надела юбку с питоновым принтом бюджетного бренда Zara. Известно, что сейчас этот наряд есть в разделе "sale" и стоит всего 360 гривен (10 фунтов стерлингов).
Свой образ она завершила черной кофтой и ботфортами в тон на высоких каблуках.
Королева Летиция / Getty Images
Скриншот сайта Zara, где указана цена на юбку – 10 фунтов стерлингов
Королева Летиция / Getty Images
Королева Летиция / Getty Images
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