Королева Испании Летиция оконфузилась из-за своего наряда: пикантные фото

Испанская королева Летиция всегда выглядит безупречно. Однако даже Ее Величество не может уберечься от конфузов, ведь за каждым ее шагом наблюдают журналисты и общественность.

Забавный конфуз произошел с королевой Испании во время визита в студенческую резиденцию в Мадриде. Туда волшебная Летиция приехала пообщаться с педагогами. Однако наряд несколько подвел королеву.

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Летиция предстала перед испанцами в блузке синего цвета и брюках-клеш с высокой талией, которые были украшены металлическими пуговицами по бокам. И все было бы, как всегда, идеально, если бы не зона декольте Ее Величества. Представительница монархии подобрала слишком тесный бюстгальтер, очертания которого виднелись под шелковой блузкой.

Несмотря на конфуз королева Испании вела себя очень уверенно и сделала десятки фотографий на память о встрече. Поэтому фотографам удалось сделать снимки Летиции в разных ракурсах.



Королева Летиция / Getty Images



Испанская королева Летиция / Getty Images

И королева Летиция – не единственная влиятельная женщина. которая попала в курьезную ситуацию. На днях первая леди США сопровождала мужа во время международной поездки в Великобританию. Там Мелания Трамп надела роскошное белое платье, под которым виднелись ее интимные части тела.