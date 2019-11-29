Королева Испании Летиция поразила изменением имиджа: фото

Король Испании Филипп VI и его очаровательная жена Летиция стали гостями церемонии вручения наград Francisco Cerecedo в отеле Palace в Мадриде в четверг, 28 ноября. Для светского выхода стилисты решили сделать эксперимент с внешним видом экс-журналистки.

Так, королева Испании появилась перед объективами папарацци в черном платье-футляре от Dries Van Noten длины миди, которая украшена золотыми цветами.

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Летиция дополнила свой "аутфит" черно-золотыми босоножками на высоких каблуках и лаковым клатчем. Наиболее неожиданно выглядела прическа жены короля Испании. Стилисты собрали ее волосы в короткий боб, который прекрасно подходил королеве.

На мероприятии королевская чета представляла лучших журналистов Испании для получения награды в рамках церемонии имени Francisco Cerecedo. Что интересно, до замужества с Филиппом VI Летиция успешно строила карьеру в журналистике.



Королева Испании Летиция / Getty Images

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Королева Испании Летиция / Getty Images



Королева Испании Летиция / Getty Images