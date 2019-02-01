Королева Испании надела платье за 13 долларов: потрясающие фото

Выглядеть элегантно и изысканно можно даже без больших затрат. Это на днях доказала королева Летиция, которая во время публичного выхода засветила наряд за 13 долларов.

Представители королевских семей все чаще демонстрируют общественности, что их элегантные образы может повторить каждый. Любит доступные бренды герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая засветила не один наряд из масс-маркета. В этом от нее не отстает и испанская королева Летиция.

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На днях жена Филиппа VI посетила церемонию вручения "Грантов на магистерскую и исследовательскую помощь" Фонда Ибердрола. Светское мероприятие было знаковым в программе Ее Величества, ведь королевская семья активно поддерживает организацию.

Публичный выход королевы Летиции несколько удивил мировые СМИ. Для торжественной церемонии известная испанка выбрала синее платье с черным поясом на талии. Элегантный наряд Ее Величества есть в коллекции популярного бренда Zara. Но не это больше всего удивило журналистов, а стоимость платья королевы Летиции, что составляет 13 долларов.

Королева Летиция на торжественной церемонии / Getty Images

К бюджетному наряду Ее Величество подобрала туфли-лодочки и клатч, украшенный пайетками. Лаконичные украшения и распущенные волосы завершили безупречный образ королевы Летиции.

Стоит отметить, что несмотря на бюджетность наряда образ королевы Летиции был потрясающим.

Испанская королева посетила торжественное мероприятие / Getty Images

Бюджетный образ королевы Летиции / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция на церемонии вручения грантов / Getty Images